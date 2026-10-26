'कॉफी विद करण': रश्मिका संग बर्ताव को लेकर ट्रोल हो रहे विजय देवरकोंडा ने दिया जवाब, कहा गया था 'रेड फ्लैग हस्बैंड'
देवरकोंडा और रश्मिका ने पिछले साल अक्टूबर में हैदराबाद में गुपचुप तरीके से सगाई की थी और इस साल फरवरी में उदयपुर में अपने करीबी लोगों की मौजूदगी में शादी कर ली।
साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी न सिर्फ पर्दे पर बल्कि रियल लाइफ में भी काफी हिट है। फैंस इस क्यूट जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं और इनकी हर छोटी सी छोटी बात जानने के लिए बेताब रहते हैं। विजय और रश्मिका हमेशा ही किसी न किसी वजह से खबरों में बने रहते हैं। हाल ही में ये जोड़ी करण जौहर के टॉक शो 'कॉफी विद करण' में नजर आए। इस दौरान दोनों ने खुलकर अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर बात की। पिछले हफ्ते से सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही थी कि देवरकोंडा का व्यवहार एक 'रेड फ्लैग' (यानी चिंताजनक) है। अब, खुद एक्टर ने इस पूरे हंगामे पर तंज कसा है।
इंस्टाग्राम पर रश्मिका को फॉलो न करने पर ट्रोल हुए विजय
दरअसल, विजय देवरकोंडा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इन्फ्लुएंसर अनिरुद्ध नारायणम का एक व्यंग्यात्मक वीडियो रीपोस्ट किया। 'शो का विश्लेषण करने वाले ये इंस्टा साइकोलॉजिस्ट!' नाम की इस रील में एक महिला कई बातों पर आलोचना करती है- जैसे कि एक्टर का काउच पर दाईं ओर बैठना, उनके पास कॉफी का कप होना (जबकि रश्मिका के पास नहीं था) और कुछ पलों में उनका रश्मिका की ओर देखने का तरीका। जिस तरह से लोगों ने उन्हें शो पर देखा और उनकी बातें सुनीं इसी के बाद से ही लोगों ने विजय को 'रेड फ्लैग' बताया। यहां, तक कि इंस्टाग्राम पर रश्मिका को फॉलो न करने के लिए भी उनकी आलोचना की गई है।
विजय का ऐसा था रिएक्शन
'कॉफी विद करण' के इस एपिसोड के बाद से विजय देवरकोंडा की आलोचना हो रही है। लेकिन एक्टर ने को ये सब काफी मजाकिया लगा। उन्होंने हंसने वाले इमोजी के साथ इस वीडियो को री-पोस्ट करते हुए लिखा, 'इसमें सबटाइटल्स की जरूरत है। क्षेत्रीय भाषाओं में।'
यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स
विजय देवरकोंडा के इस पोस्ट के बाद से से ही इस रील पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'मजेदार है, लेकिन मुझे अभी भी इनके रिश्ते में 'नार्सिसिस्टिक-एम्पैथी' (आत्ममुग्ध और संवेदनशील) वाली वाइब आती है।' एक अन्य कमेंट में लिखा था, 'पूरे मामले पर सबसे मैच्योर रील।' कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि वीडियो में मौजूद इन्फ्लुएंसर ने अपनी बात रखने के लिए जानबूझकर लाल रंग की टी-शर्ट पहनी थी।
रश्मिका ने भी किया रिएक्ट
विजय के अलावा रश्मिका मंदाना ने भी इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया है। उन्होंने बताया कि बातचीत इस बारे में नहीं थी कि किसी को कितनी बार प्रपोज करना पड़ा या शादी का फैसला लेने में कितना समय लगा। विजय के लिए, इसका मतलब एक-दूसरे को समझने के लिए पर्याप्त समय लेना और यह तय करना था कि वे जीवन के उतार-चढ़ाव का सामना एक साथ करने के लिए तैयार हैं।
विजय और रश्मिका ने की थी गुपचुप सगाई
देवरकोंडा और रश्मिका ने पिछले साल अक्टूबर में हैदराबाद में गुपचुप तरीके से सगाई की थी और इस साल फरवरी में उदयपुर में अपने करीबी लोगों की मौजूदगी में शादी कर ली। हालांकि शादी की खबर काफी पहले लीक हो गई थी, लेकिन इस जोड़े ने हैदराबाद से रवाना होते समय ही अपने रिश्ते और शादी की पुष्टि की। उन्होंने यह नहीं बताया कि शादी से पहले वे कितने समय तक एक-दूसरे को डेट कर रहे थे, हालांकि उनके बीच रिश्ते की अफवाहें कई सालों से चल रही थीं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री