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विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को हुआ 1 महीना, एक्ट्रेस बोलीं- शादी करना दूर की बात लगती थी…

Mar 27, 2026 11:42 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को 1 महीना पूरा हो गया है। इस खास मौके पर दोनों ने स्पेशल फोटोज और एक स्पेशल मैसेज लिखा है।

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को हुआ 1 महीना, एक्ट्रेस बोलीं- शादी करना दूर की बात लगती थी…

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को गुरुवार को 1 महीना पूरा हो गया है। दोनों ने इस स्पेशल डे पर शादी से जुड़ी कुछ यादें शेयर की फैंस के साथ। दोनों ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटोज शेयर की हैं और उन महिलाओं को स्पेशयली शुक्रिया कहा जिनकी वजह से ये शादी स्पेशल हुई और यादगार बनी।

क्या बोलीं रश्मिका

रश्मिका ने फोटोज शेयर कर लिखा, ‘मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि एक महीना हो गया है। पहले शादी करना बड़ा सपना था और अब शादीशुदा हुए 1 महीना हो गया है। लेकिन इन महिलाओं की मदद से ये सब हो गया है। मैं हमेशा इनकी शुक्रगुजार रहूंगी।’

इनको कहा शुक्रिया

रश्मिका ने ऐश्वर्या कोल्ला, प्रिया मगानती और अर्पिता को ये नोट डेडिकेटे किया है। रश्मिका ने बताया कि इन्होंने एक्ट्रेस से कहा था कि ये आपके दिन हैं, बस इसे एंजॉय करो और मजे करो। हमने ऐसा ही किया। आप लोगों के बिना ये शादी इतनी जबरदस्त नहीं हो सकती।

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विजय ने क्या स्पेशल मैसेज लिखा

वहीं विजय ने लिखा, ‘एक महीना हो गया है। हम सबकी लाइफ के कुछ बड़े मोमेंट्स होते हैं और हम सब एक पॉइंट पर उस पॉइंट पर पहुंचेंगे। अब जब मैं और रुशी वापस काम पर जाने वाले हैं, मैं कुछ महिलाओं को क्रेडिट देना चाहता हूं जिन्होंने हमारी को इतना शानदार बनाया। विजय ने अर्पिता, ऐश्वर्या और प्रिया को भी थैंक्यू कहा।’

26 फरवरी को हुई थी ग्रैंड वेडिंग

बता दें कि विजय और रश्मिका ने 26 फरवरी को शादी की थी उदयपुर में। शादी से पहले कुछ प्री वेडिंग फंक्शन्स हुए थे और गेम्स भी रखे थे जिसमें ब्राइड और ग्रूम की टीम ने साथ में खेला।

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7 साल तक किया एक-दूसरे को डेट

बता दें कि विजय और रश्मिका ने साथ में गीता गोविंदम और डियर कॉम्रेड में काम किया था। 7 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी की अनाउंसमेंट कर रिलेशनशिप कन्फर्म किया। दोनों ने अपनी शादी को स्पेशल टैग दिया द वेडिंग ऑफ विरोश।

दोनों की अपकमिंग फिल्म

अब दोनों फिल्म राणाबल्ली में नजर आने वाले हैं। यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसे राहुल सनकृतयन डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म 11 सितंबर को रिलीज होने वाली है। शादी के कुछ दिन बाद मेकर्स ने फिल्म का रोमांटिक गाना शेयर कर फैंस को स्पेशल गिफ्ट दिया था।

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वैसे इस मूवी के अलावा रश्मिका, कॉकटेल 2 में नजर आने वाली हैं शाहिद कपूर और कृति सेनन के साथ।

Sushmeeta Semwal

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परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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