रश्मिका मंदाना संग पीएम मोदी से मुलाकात पर विजय देवरकोंडा बोले- उनके साथ हमारे...

Feb 28, 2026 05:41 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी से पहले पीएम मोदी और अमित शाह से मिले थे। अब विजय ने दोनों के साथ की फोटोज शेयर की हैं और बताया उनके साथ क्या बात की।

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुरुवार को शादी कर ली है। दोनों अब पति-पत्नी बन गए हैं। जयपुर में शादी करने के बाद शुक्रवार को दोनों वापस हैदराबाद के लिए निकल गए। अब विजय ने पीएम मोदी के साथ शादी से पहले हुई मुलाकात की फोटोज शेयर की है जहां उन्होंने पीएम को वेडिंग रिसेप्शन का इन्वीटेशन दिया था।

पीएम मोदी से मुलाकात पर क्या बोले विजय

विजय ने एक्स पर फोटोज शेयर की हैं जहां वह और रश्मिका ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रहे हैं। विजय ने व्हाइट कलर का कुर्ता-पजामा पहना है और रश्मिका ने येलो कलर का सूट। फोटोज शेयर कर विजय ने लिखा, कुछ दिन पहले हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। उनके साथ हमारे इतिहास और कहानियों को लेकर बात की। उन्होंने हमारे पैरेंट्स के लिए एक प्यारा लेटर भी लिखा है।

अमित शाह ने दी गणेश की मूर्ति

विजय ने अमित शाह के साथ मीटिंग के बारे में भी बताया और लिखा, माननीय अमित शाह से भी मिले और उनके साथ भी हमारे कल्चर, सिनेमा को लेकर बात की और उन्होंने हमें खूबसूरत गणेश मूर्ति भी दी।

2 रीति रिवाज से हुई दोनों की शादी

बता दें कि विजय और रश्मिका ने 26 फरवरी 2026 में शादी की। दोनों ने तेलुगु रीति रिवाज और कोडवा रीति रिवाज से शादी की। शादी उदयपुर में हुई जिसमें सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल हुए थे।

कब है दोनों का वेडिंग रिसेप्शन

अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि दोनों हैदराबाद में 4 मार्च को वेडिंग रिसेप्शन देंगे। इस सेरेमनी में कई साउथ इंडियन और बॉलीवुड सेलेब्स शामिल होंगे।

बता दें कि विजय और रश्मिका शादी के बाद अब राणाबली फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का पहला रोमांटिक गाना शुक्रवार को रिलीज हुआ है। दोनों के फैंस के लिए यह गाना वेडिंग गिफ्ट की तरह है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

