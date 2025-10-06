विजय देवरकोंडा की कार का एक्सीडेंट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सगाई की खबरों के दो दिन बाद विजय का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छी बात ये है कि इस हादसे में विजय को कुछ नहीं हुआ है। वह सुरक्षित हैं।

साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। ये एक्सीडेंट तेलंगाना के NH-44 पर हुआ है। उनके साथ कार में उनके परिवार के सदस्य भी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक बोलेरो ने अचानक राइट टर्न ले लिया जिसकी वजह से उनकी विजय की कार से टक्कर हो गई। अच्छी बात ये है कि हादसे में विजय देवरकोंडा और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को चोट नहीं आई है। सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं।

पुट्टपर्थी से लौट रहे थे एक्टर इस हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विजय की डैमेज हुई कार साफ नजर आ रही है। फ्री प्रेस जरनल की रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना जोगुलांबा गडवाल जिले के उंडावली के पास की है, जब विजय अपने परिवार के साथ पुट्टापर्थी से लौट रहे थे। फैंस और सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर विजय की सलामती के लिए राहत जताई है।

विजय का पोस्ट विजय ने फैंस को अपडेट देते हुए पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, "सब ठीक है। कार डैमेज हो गई है, लेकिन हम सब ठीक हैं। मैंने स्ट्रेंथ वर्कआउट भी किया और अभी-अभी घर लौटा हूं। सिर में दर्द है, लेकिन बिरयानी और नींद से सबकुछ ठीक हो जाएगा। तो आप सभी को ढेर सारा प्यार। इस खबर से परेशान मत होइए।"

