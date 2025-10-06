Vijay Deverakonda Car Meets With Accident After Engagement With Rashmika Mandanna विजय देवरकोंडा की कार का एक्सीडेंट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, Bollywood Hindi News - Hindustan
विजय देवरकोंडा की कार का एक्सीडेंट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सगाई की खबरों के दो दिन बाद विजय का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छी बात ये है कि इस हादसे में विजय को कुछ नहीं हुआ है। वह सुरक्षित हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 08:48 PM
साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। ये एक्सीडेंट तेलंगाना के NH-44 पर हुआ है। उनके साथ कार में उनके परिवार के सदस्य भी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक बोलेरो ने अचानक राइट टर्न ले लिया जिसकी वजह से उनकी विजय की कार से टक्कर हो गई। अच्छी बात ये है कि हादसे में विजय देवरकोंडा और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को चोट नहीं आई है। सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं।

पुट्टपर्थी से लौट रहे थे एक्टर

इस हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विजय की डैमेज हुई कार साफ नजर आ रही है। फ्री प्रेस जरनल की रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना जोगुलांबा गडवाल जिले के उंडावली के पास की है, जब विजय अपने परिवार के साथ पुट्टापर्थी से लौट रहे थे। फैंस और सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर विजय की सलामती के लिए राहत जताई है।

विजय का पोस्ट

विजय ने फैंस को अपडेट देते हुए पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, "सब ठीक है। कार डैमेज हो गई है, लेकिन हम सब ठीक हैं। मैंने स्ट्रेंथ वर्कआउट भी किया और अभी-अभी घर लौटा हूं। सिर में दर्द है, लेकिन बिरयानी और नींद से सबकुछ ठीक हो जाएगा। तो आप सभी को ढेर सारा प्यार। इस खबर से परेशान मत होइए।"

यहां देखिए कार का वीडियो

कुछ ही दिन पहले हुई थी सगाई

गौर करने वाली बात ये है कि ये एक्सीडेंट विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सगाई की खबरों के कुछ ही दिन बाद हुआ है। ऐसे में फैंस पहले तो घबरा गए थे, लेकिन अब सब चैन की सांस ले रहे हैं कि उनका फेवरेट एक्टर पूरी तरह ठीक है और परिवार के सदस्य भी सुरक्षित हैं।

