Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

विजय और रश्मिका ने तिरुपति में लिया आशीर्वाद, नई दुल्हन के चेहरे की चमक को नजरअंदाज करना मुश्किल

Mar 01, 2026 05:11 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मंदिर में मौजूद लोगों ने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का गर्मजोशी से स्वागत किया। यही नहीं, कपल ने मंदिर में फैंस और विजिटर्स के बीच मिठाई भी बांटी। कपल को देखकर फैंस खुशी से झूम उठे थे।

विजय और रश्मिका ने तिरुपति में लिया आशीर्वाद, नई दुल्हन के चेहरे की चमक को नजरअंदाज करना मुश्किल

साउथ सुपरस्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फाइनली शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोंने ने राजस्थान के उदयपुर में 26 फरवरी, 2026 को सात फेरे लिए। इस शादी में कपल के परिवार और इंडस्ट्री के कई स्टार्स शामिल हुए हैं। इस शादी को विजय और रश्मिका ने सोशल मीडिया पर प्यार से "द वेडिंग ऑफ विरोश" के नाम से अनाउंस किया। शादी के बाद अब विजय और रश्मिका भगवान का आशीर्वाद लेने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम पहुंचे। दोनों का वीडियो सामने अया है, जिसमें वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। नई दुल्हन रश्मिका की चमक को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल था, जब उन्होंने प्यार से भीड़ की तरफ हाथ हिलाया, और अपनी ग्रेस दिखाई।

नई दुल्हन की चमक को नजरअंदाज करना मुश्किल

दरअसल, शादी के बाद विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बाद तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। कपल की एक झलक पाने के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर के बाहर उनके लिए भीड़ जमा हुई। नई दुल्हन रश्मिका की चमक को नजरअंदाज करना मुश्किल था, जब उन्होंने प्यार से भीड़ की तरफ हाथ हिलाया, और अपनी ग्रेस दिखाई। इस दौरान रश्मिका ने हरे और सुनहरे रंग की साड़ी पहनी, जिसमें वो बेहद एलिगेंट दिख रही थीं। जबकि विजय ने सफेद कुर्ता और नारंगी शॉल कैरी किया था। साथ ही रश्मिका ने साड़ी को ट्रेडिशनल सोने की ज्वेलरी के साथ पेयर किया और अपना मेकअप मिनिमल रखा। विजय के साथ उनके भाई आनंद देवरकोंडा भी मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:देवर आनंद ने भाभी रश्मिका पर लुटाया जमकर प्यार, कहा- 'मुझे मेरी 'वदीना' मिल गई

कपल ने बांटी मिठाई

इस दौरान मंदिर में मौजूद लोगों ने विजय और रश्मिका का गर्मजोशी से स्वागत किया। यही नहीं, कपल ने मंदिर में फैंस और विजिटर्स के बीच मिठाई भी बांटी। कपल को देखकर फैंस खुशी से झूम उठे थे।

जल्द नजर आएंगे 'रणबाली' में

बता दें कि शादी के बाद विजय और रश्मिका एक बार फिर से एक-साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं। दोनों जल्द ही 'रणबाली' में दिखेंगे। बीते दिनों 'रणबाली' से उनका पोस्टर और एक गाना रिलीज किया गया। राहुल सांकृत्यान की निर्देशित ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'रणबाली' की अनाउंसमेंट तो पहले ही हो गई थी, लेकिन शादी के बाद फिल्म से दोनों का पहला पोस्टर रिवील किया गया है। वहीं, 'रणबाली' के मेकर्स ने एक सरप्राइज वीडियो जारी किया है, जिसमें रश्मिका और विजय की फिल्म से पहली झलक दिखाई गई है। पोस्टर सें विजय, राणाबाली के लुक में दिख रहे हैं, जबकि रश्मिका जयम्मा बनी हैं। दोनों का साउथ इंडियन लुक में काफी शानदार नजर आ रहा है।

ये भी पढ़ें:रश्मिका से 16 साल छोटी हैं उनकी बहन, दिखने में बेहद खूबसूरत हैं विजय की साली

गाने में दिखी शादी के पलों को झलक

वहीं, दूसरी तरफ मेकर्स ने 'रणबाली' का एक गाना भी रिलीज कर दिया है। वीडियो में फिल्म के शादी के पलों को दिखाया गया है और रश्मिका और विजय के बीच की केमिस्ट्री की झलक मिलती है। फिल्म का गाना 'ओ मेरे साजन' शेयर करते हुए मेकर्स ने रश्मिका और विजय को शादी की शुभकामनाएं दीं हैं। इस गाने को अजय-अतुल का संगीत है और श्वेता मोहन और जावेद अली ने गाया है।

ये भी पढ़ें:शादी के दो दिनों बाद ही विजय-रश्मिका ने फैंस को दिया बिग सरप्राइज, झूम उठे फैंस

इस दिन रिलीज होगी 'रणबाली'

रश्मिका और विजय फिल्म 'रणबाली' शादी बाद पहली बार एक साथ फिल्म में नजर आएंगे। 'रणबाली' मूवी का अनाउंसमेंट 26 जनवरी को किया गया था। वहीं, जब विजय ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की पहली झलक शेयर करते हुए 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की पुष्टि की। बता दें कि 'रणबाली' से पहले दोनों 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' में नजर आ चुके हैं और ये उनकी साथ की तीसरी फिल्म है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।