विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना के वेडिंग इन्वाइट बॉक्स में परफ्यूम, मिठाई और क्या-क्या?
विजय देवराकोंडा और उनकी होने वाली मिसेज की शादी का इन्विटेशन बॉक्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अंदर परफ्यूम, टीशर्ट, मिठाई वगैरह दिख रहे हैं।
रश्मिका मंदाना और विजय देवराकोंडा कितना भी छिपाएं लेकिन उनकी शादी की डिटेल्स छन-छनकर बाहर आ रही हैं। गुपचुप सगाई के बाद अब दोनों 26 फरवरी को शादी करने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले उनकी शादी का कार्ड वायरल हुआ था, जिसमें कुछ डिटेल दिख रही थी। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि विजय और रश्मिका के इन्विटेशन बॉक्स के अंदर क्या-क्या है।
इन्विटेशन बॉक्स के चर्चे
विजय देवराकोंडा का घर सजा दिया गया है, जिसे देखकर उनके फैन्स एक्साइटेड हैं। दोनों की अक्टूबर में गुपचुप मंगनी की खबर आई थी। 26 फरवरी को उनकी शादी है। वहीं 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन होने की खबर है। अब रेडिट पर उनका वेडिंग इन्विटेशन बॉक्स दिख रहा है। इस प्यारे से बॉक्स पर विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना का नाम लिखा है। इस पर पिंक पीस लिली और येलो मैरीगोल्ड के मोटिफ्स बने हैं।
क्या है बॉक्स के अंदर
बॉक्स के अंदर रश्मिका के ब्रैंड डियर डायरी का नैशनल क्रश परफ्यूम है। विजय के फैशन ब्रैंड राउडी से येलो कलर की टी-शर्ट है, गोल्डन पाउच में आयुर्वेदिक हाथ, पैरों की क्रीम है। सोअन घी रोल (मिठाई का डिब्बा) और रोस्टे़ काजू का बॉक्स है। इस बॉक्स की क्लिप वायरल है लेकिन यह कन्फर्म नहीं कि सारे गेस्ट को यह बॉक्स दिया गया है या फिर मीडिया इन्वाइट है।
लोगों ने किए कमेंट्स
वायरल वीडियो पर कई सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। एक ने लिखा है कि यह बॉक्स मीडिया के लिए है। विजय और रश्मिका के गेस्ट के लिए इससे बेहतर इन्विटेशन बॉक्स है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि यहां पर भी ब्रैंड प्रमोशन कर लिया।
वायरल था रिसेप्शन इन्वाइट
विजय और रश्मिका के वेडिंग रिसेप्शन इन्वाइट में लिखा था, 'मैं कुछ स्पेशल न्यूज शेयर करना और आपको इन्वाइट करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप हमारी जिंदगी के बड़े पल का हिस्सा बनें। हमारे परिवार के आशीर्वाद से रश्मिका और मैं 26 फरवरी 2026 को छोटी सी सेरिमनी में शादी कर रहे हैं। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के साथ हम अपने साथ की यादें और खुशियां बांटना चाहते हैं। जो हमारी जर्नी का हिस्सा रहे उनके साथ खुशी मनाकर बहुत अच्छा लगेगा। आपकी मौजूदगी और आशीर्वाद इस पल को और खास बना देंगे। हम आपको सहृदय से अपनी शादी के रिसेप्शन में बुलाना चाहते हैं। जो कि बुधवार 4 मार्च 2026' को है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो: काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2021 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह 2021 में ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.Sc (बायोलॉजी) और जर्नलिज्म ऐंड मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़, ओटीटी सजेशंस और टीवी रियलिटी शोज कवरेज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और ऐनालिसिस
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
और पढ़ें
