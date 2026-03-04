Hindustan Hindi News
रश्मिका मंदाना ने पहनी सुर्ख लाल साड़ी, रिसेप्शन पर धोती-कुर्ता पहन छाए विजय देवरकोंडा

Mar 04, 2026 10:06 pm IST
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के बाद आज 4 मार्च को हैदराबाद में रिसेप्शन हुआ। रिसेप्शन में रश्मिका लाल रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं। वहीं, विजय देवरकोंडा धोती पहने नजर आए। 

रश्मिका मंदाना ने पहनी सुर्ख लाल साड़ी, रिसेप्शन पर धोती-कुर्ता पहन छाए विजय देवरकोंडा

फ26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी हुई। उदयपुर में हुई शादी के बाद आज यानी 4 मार्च को हैदराबाद में कपल ने रिसेप्शन पार्टी दी। इस रिसेप्शन में रश्मिका और विजय दोनों ही ट्रेडिशनल आउटफिट्स में नजर आए। सोशल मीडिया पर रश्मिका और विजय के कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं। फैंस इन वीडियोज को देखकर काफी उत्साहित हैं। लोग उन्हें कमेंट सेक्शन में बधाई दे रहे हैं।

लाल रंग की साड़ी में नजर आईं रश्मिका मंदाना

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में रश्मिका सुर्ख लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। रश्मिका ने इस मौके के लिए लाल रंग की सिल्क साड़ी चुनी जिसपर गोल्डन रंग का बॉर्डर था। रश्मिका ने अपने लुक को गोल्ड ज्वेलरी के साथ पूरा किया। उनके हेयरस्टाइल की बात करें तो इस खास मौके पर रश्मिका ने चोटी बनाई और बालों में लाल रंग के फूल लगाए।

ट्रेडिशनल आउटफिट में काफी हैंडसम दिखे विजय

विजय देवरकोंडा की बात करें तो वो भी ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आए। विजय ने व्हाइट कुर्ता और धोती पहनी। धोती-कुर्ता के साथ विजय अंगवस्त्रम लिए नजर आए। रश्मिका और विजय दोनों एक साथ पैप्स के सामने आए। दोनों ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर पैप्स का अभिवादन किया।

रश्मिका और विजय के वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

फैंस ने रश्मिका और विजय की इस वीडियो पर कमेंट किया है। एक यूजर ने लिखा- इतना सिंपल लुक, ड्रेसिंग ने इम्प्रेस कर दिया। एक दूसरे यूजर ने लिखा- दोनों कितनी खूबसूरती से साउथ इंडियन परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। एक ने लिखा- भगवान इनके रिश्ते को हमेशा बनाए रखे। बहुत सारे यूजर्स ने हार्ट इमोजी बनाकर कपल पर प्यार लुटाया है।

लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे थे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा

विजय देवरकोंडा और रश्मिका की बात करें तो दोनों लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों की मुलाकात फिल्म सेट पर ही हुई थी। रश्मिका और विजय ने कभी आधिकारिक तौर पर रिलेशनशिप में होने का ऐलान नहीं किया था, लेकिन दोनों को फैंस ने कई इवेंट्स और वैकेशन्स पर सेम लोकेशन पर स्पॉट किया जिससे फैंस ने ये चर्चा शुरू कर दी थी कि रश्मिका और विजय एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।

