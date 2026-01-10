बिना कपड़े पहने पेड़ पर चढ़े विद्युत जामवाल वीडियो देख फैंस बोले- ये क्या देख लिया

संक्षेप: विद्युत जामवाल हमेशा अपने सोशल मीडिया पोस्ट से सबको चौंकाते रहते हैं। अब उन्होंने अपना नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वह बिना कपड़े पहने नजर आ रहे हैं।

विद्युत जामवाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और कई बार उनके पोस्ट काफी वायरल भी होते हैं। अब विद्युत ने अपना एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर सब हैरान हो गए हैं। उन्होंने दरअसल, अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह पेड़ पर चढ़ते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन जिस वजह से वीडियो वायरल हो रहा है वो है उनके बिना कपड़ों के रहना।

क्या है ऐसा वीडियो में दरअसल, विद्युत बिना कपड़े पहने पेड़ पर चढ़ते हैं। बैक पर उन्होंने फिर नजर ना लगने वाला इमोजी लगाया है। वहीं इस बीच वह अपने बाकी एक्टिविटीज के भी क्लिप दिखाते हैं जैसे खतरनाक स्टंट्स से लेकर बर्फ के बीच में डूबे हुए भी दिख रहे हैं।

वीडियो शेयर कर विद्युत ने लिखा, कलरिपयट्टू के अभ्यासी के रूप में, मैं साल में एक बार सहज योग की प्रैक्टिस करता हूं। सहज का मतलब है नेचर और इनर अवेयरनेस से गहरा कनेक्शन।

लोगों के रिएक्शन इस वीडियो पर रेड्डिट पर कई लोगों ने कमेंट किए हैं। एक ने लिखा कि लगता है विद्युत टार्जन फिल्म के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक ने लिखा कि लगता है इन्होंने अपनी फिल्म कमांडो के टाइटल को सीरियसली ले लिया है। वहीं एक ने लिखा कि ये उर्वशी रौतेला के मेल वर्जन बनते जा रहे हैं। एक ने लिखा कि ये उनकी मर्जी है, उनकी लाइफ है, हम कोई नहीं होते कमेंट करने वाले।

विद्युत के बारे में बता दें कि वह लास्ट साल 2024 में रिलीज हुई क्रैक फिल्म में नजर आए थे जो साल 2025 में रिलीज हुई थी। अब वह हॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं स्ट्रीट फाइटर के साथ। यह फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी।