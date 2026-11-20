चक दे इंडिया एक्ट्रेस विद्या मालवडे ने बताया कि कैसे एक इंटीमेट सीन देने से पहले वो काफी घबराई हुई थीं। उन्होंने कहा कि उस वक्त इम्तियाज अली ने उन्हें शांत किया। इम्तियाज अली ने एक्ट्रेस को शांत करने के लिए उनके पैर पकड़े थे।

साल 2022 में इम्तियाज अली निर्मित एक वेब सीरीज डॉक्टर अरोड़ा सोनी लिव पर रिलीज हुई थी। इस सीरीज में 53 साल की एक्ट्रेस विद्या मालवडे भी नजर आई थीं। सीरीज में विद्या और एक्टर कुमुद मिश्रा का एक इंटीमेट सीन था। इस सीन के बारे में बात करते हुए विद्या ने बताया कि वो काफी घबराई हुई थीं, लेकिन इम्तियाज अली ने उन्हें फिर शांत कराया। विद्या ने बताया कि उन्हें शांत कराने के लिए इम्तियाज अली ने उनका पैर पकड़ा था। विद्या कहती हैं कि इम्तियाज अली के ऐसा करने के कुछ देर बाद ही वो नॉर्मल हो गई थीं।

इंटीमेट सीन को लेकर परेशान थीं एक्ट्रेस बॉलीवुड बबल ने यूट्यूब पर विद्या मालवडे का ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में विद्या बताती हैं कि सीरीज में एक इंटीमेट सीन था जिसे लेकर वो (कुमुद मिश्रा) भी काफी परेशान थे और मैं भी क्योंकि वो सिर्फ एक फिजिकल सीन नहीं था। वो एक इमोशनल सीन भी था। विद्या ने बताया कि वो सोच रही थीं कि वो ये सीन कैसे कर पाएंगी।

फिजिकल के साथ-साथ इमोशनल भी था वो सीन विद्या कहती हैं, “उसमें पूरा एक सीन था…इंटीमेट सीन…उसे लेकर वो भी काफी परेशान थे और मैं भी। क्योंकि वो सिर्फ एक फिजिकल सीन नहीं था। वो सीन एक महिला की इमोशनल लड़ाई को दिखाने वाला सीन था। तो मैं बहुत चिंतित थी कि फिजिकल सीन आएगा, फिर इमोशनल भी उसके साथ होगा या नहीं? वो दोनों इमोशन्स के बीच बैलेंस बनाना था। वो भी पहली बार इंटीमेट सीन कर रहे थे। तो वो बहुत कठिन था।”

विद्या ने कहा कि वो दोनों ही उस सीन को लेकर इतने परेशान थे कि दोनों ने सोचा कि ये सीन पहले करके खत्म करते हैं। विद्या बताती हैं, "वो मेरे शूट का आखिरी दिन था, लेकिन वो फिजिकल एक्ट के दौरान इमोशन लाना…मुझे नहीं पता, जैसा कि मैंने कहा कि उस वक्त एनर्जी ही कुछ अलग थी।"

विद्या बोलीं- इस सीन के लिए बेस्ट थे कुमुद मिश्रा विद्या से जब पूछा गया कि क्या ये सीन करना उनके लिए थोड़ा अजीब नहीं था? इस पर एक्ट्रेस कहती हैं कि थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन ऐसे सीन्स में कुछ चीजें जरूर मायने रखती हैं, जैसे कि आप किसके साथ ये सीन कर रहे हैं? जैसा मैंने कहा इस सीन के लिए कुमुद जी बेस्ट एक्टर थे। मेरे और उनके बीच जो सहजता थी, वो बहुत अच्छी थी।

इम्तियाज अली ने ऐसे कराया एक्ट्रेस को शांत विद्या ने फिर कहा कि ऐसे सीन्स इस चीज पर भी निर्भर करते हैं कि उस प्रोजेक्ट के मेकर्स कौन हैं। शाहरुख खान की को-स्टार ने कहा, "हमने जब ये सीन किया उससे पहले हमारे इंटीमेसी कोच इम्तियाज सर थे। मुझे ये अभी भी याद है क्योंकि जब हम प्लान कर रहे थे, सीन ब्लॉक कर रहे थे, हम इम्तियाज सर के घर पर थे। और मैं शुरुआत में थोड़ा घबराई हुई थी। मैं बेड के कोने में बैठी थी। इम्तियाज सर मेरे सामने बैठे और उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया। पहले तो मुझे लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है? लेकिन 20 सेकेंड में ही मैं शांत थी। वो हम लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन उस दौरान वो मेरा पैर पकड़े हुए थे। पहले 10 सेकेंड मेरे दिमाग ने जो किया वो किया, लेकिन उसके बाद मैं शांत थी और हमने पूरी ब्लॉकिंग की।"