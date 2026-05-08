द लास्ट टेनेंट में इरफान खान के साथ काम किए दिनों को याद कर इमोशनल हुईं विद्या बालन, बोलीं- अफसोस है कि...
विद्या बालन ने इरफान खान के साथ फिल्म द लास्ट टेनेंट में काम किया था जिसकी शूटिंग उन्होंने 25 साल पहले की थी। अब फिल्म के 25 साल बाद रिलीज होने पर विद्या ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।
विद्या बालन और दिवंगत एक्टक इरफान खान की फिल्म द लास्ट टेनेंट 25 साल के बाद अब रिलीज हो रही है। विद्या ने हाल ही में फिल्म देखी और वह इमोशनल हो गईं। इतना ही नहीं वह इरफान को याद कर भी अपने इमोशन्स कंट्रोल नहीं कर पाई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फीलिंग्स शेयर की है।
इमोशनल हुईं विद्या
विद्या ने लिखा, ‘मैंने द लास्ट टेनेंट पहली बार देखी जिसकी शूटिंग 25 साल पहले की थी। मैंने इस फिल्म की शूटिंग की थी, लेकिन फिर किसी वजह से यह रिलीज नहीं हुई।’
विद्या को याद आए वो मुश्किल भरे दिन
विद्या ने बताया कि उन्हें अपने उन दिनों की याद आ गई जब वह करियर के सबसे मुश्किल दिनों से गुजर रही थीं। उन्होंने कहा, ‘यह तब कि बात है जब कुछ सही नहीं हो रहा था करियर में। मेरी पहली मलयालम फिल्म चकरम बंद हो गई, इसके बाद मुझे कई फिल्मों में रिप्लेस कर दिया गया था 3 साल तक। उस समय काफी चीजें सही नहीं चल रही थी। मैं वो सब भूल जाना चाहती हूं। मैं अब तक इस बात को दबा देना चाहती थी कि मुझे डायरेक्टर सार्थक गुप्ता का मैसेज आया कि फिल्म यूट्यूब पर रिलीज हो रही है।’
इरफान को याद कर हुईं भावक
विद्या ने फिर बताया कि कैसे वह इरफान के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड थीं। वह बोलीं, ‘मुझे याद है मैंने अपनी बहन को फोन किया था एक्साइटेड होकर सेट से कि मैं इरफान खान के साथ काम कर रही हूं। वह काफी नेचुरल एक्टर थे।’
उन्होंने आगे कहा, ‘इरफान के जाने के बाद से मुझे यह अफसोस रहा है कि कई फिल्में जिनमें हम साथ काम कर रहे थे वो बनी नहीं किसी न किसी वजह से। लेकिन अब कई सालों के बाद मेरे पास द लास्ट टेनेंट हैं। थैंक्यू सार्थक दासगुप्ता...25 साल लगे हमारे सितारों को चमकने में।’
सार्थक दासगुप्ता की डेब्यू फिल्म
द लास्ट टेनेंट की बात करें तो इस फिल्म के जरिए दासगुप्ता ने डेब्यू किया था बतौर डायरेक्टर। उन्होंने इंजीनियरिंग और एमबीए पूरी करने के बाद फिल्ममेकिंग का फैसला किया। उन्होंने म्यूजिक टीचर भी डायरेक्ट की थी और 200 हल्ला हो जिसमें अमोल पालेकर और रिंकु राजगुरु थे।
फिल्म की बात करें तो सार्थक दासगुप्ता ने अपने प्रोडक्शन बैनर द सॉल्ट इंन्क...के तहत इसे बनाया था। फिल्म में अन्नू खंडेलवाल, सौरभ अग्रवाल, सब्य साची, सतीष कालरा और आनंद मिश्रा थे।
विद्या हाल ही में फिल्म राजा शिवाजी में नजर आई थीं। इस फिल्म में रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, जेनेलिया डिसूजा, संजय दत्त लीड रोल में थे। रितेश ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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