आपकी तो मां बहन एक हो गई, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी को लेकर बोलीं विद्या बालन
विद्या बालन ने नेटफ्लिक्स की फिल्म मां बहन को लेकर अपना रिव्यू दिया है और इसकी खूब तारीफ की है। हालांकि विद्या ने जो कहा उसकी उम्मीद तो फैंस ने भी नहीं की होगी।
माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धरना दुर्गा की फिल्म मां बहन हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। यह एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। दर्शकों से लेकर सेलेब्स तक सभी ने फिल्म की तारीफ की है और अब इस लिस्ट में विद्या बालन भी आ गई हैं। विद्या ने फिल्म की तारीफ की है और कहा कि आपती को मां बहन एक हो गई।
विद्या ने क्या रिव्यू दिया
विद्या ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘आपकी तो मां-बहन एक हो गई नेटफ्लिक्स पर। माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धरना दुर्गा के बीच की काफी मजेदार कैमिस्ट्री थी।’
बता दें कि मां बहन के बनने से पहले ऐसी खबर थी कि विद्या को इस मूवी के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन फिर फिल्म माधुरी के पास चली गई।
मां बहन के डायरेक्टर संग किया है काम
विद्या ने मां बहन के डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी के साथ फिल्म तुम्हारी सुलु में भी काम किया है। दोनों ने फिर जलसा में भी साथ काम किया है। दोनों के बीच काफी अच्छा प्रोफेशनल बॉन्ड है।
मां बहन की स्टोरी
मां बहन की स्टोरी की बात करें तो इसमें एक सिंगर मदर की कहानी को दिखाया है जिसको सब गलत नजरों से देखते हैं। उसकी लाइफ में मुश्किल तब आती है जब उसके पड़ोसी गुप्ता की मौत उसके घर हो जाती है। अपनी मां की मदद करने के लिए उसकी दोनों बेटियां आ जाती हैं और इसके बाद यह तीनों क्या करती हैं और कैसे मुश्किल से खुद को निकालती हैं यही फिल्म की स्टोरी है।
फिल्म की पूरी टीम
फिल्म को सुरेश त्रिवेणी ने डायरेक्ट किया है और विक्रम मल्होत्रा ने सुरेश के साथ इसे प्रोड्यूस किया है अबुनदानतिया एंटरटेनमेंट बैनर के तले। फिल्म में माधुरी, तृप्ति और धरना के अलावा रवि किशन भी अहम किरदार में हैं।
माधुरी ने क्यों कहा था इस रोल के लिए हैं
बता दें कि इस फिल्म के जरिए पहली बार माधुरी और तृप्ति साथ काम कर रहे हैं। माधुरी ने तृप्ति की मां का किरदार निभाया है। माधुरी से पूछा गया था कि उन्होंने इस किरदार के लिए हां क्यों कहा जिसमें उन्हें एक्ट्रेस की मां का किरदार निभाना पड़ रहा है तो उन्होंने हिंदुस्तान से बात करते हुए कहा था कि आम तौर पर फिल्मों में मां के किरदार को काफी त्याग देने वाला दिखाया है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, मर सकती है, लेकिन यह किरदार उन किरदार से अलग है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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