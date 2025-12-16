Hindustan Hindi News
विकी कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई अपने बेटे की फोटो, राहा की मम्मी ने दिया क्यूट रिएक्शन

विकी कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई अपने बेटे की फोटो, राहा की मम्मी ने दिया क्यूट रिएक्शन

संक्षेप:

विकी कौशल और कटरीना कैफ के बेटे की तस्वीर देखने के लिए उनके फैन्स बेकरार हैं। अब एक इवेंट में वह आलिया भट्ट को अपना मोबाइल दिखा रहे थे। इसे देखकर लोगों को लग रहा है कि वह बेटे की फोटो दिखा रहे हैं।

Dec 16, 2025 02:04 pm IST
विकी कौशल और कटरीना कैफ 7 नवंबर को बेटे के पेरेंट्स बने हैं। उन्होंने ना तो अब तक अपने बच्चे का नाम रिवील किया है और ना ही तस्वीर दिखाई है। उनके चाहने वाले बेसब्री से कटरीना के लाडले की झलक देखना चाहते हैं। हालांकि रीसेंटली एक अवॉर्ड शो से विकी और आलिया भट्ट की तस्वीर वायरल है। इसमें विकी कटरीना को अपना फोन दिखा रहे हैं और आलिया के रिएक्शन को देखकर फैन्स को लग रहा है कि वह जूनियर विकी कौशल को देख रही हैं।

लोगों ने जताई बेबी बॉय देखने की इच्छा

विकी कौशल और आलिया भट्ट की ये तस्वीर Reddit पर पोस्ट की गई है। फोटो फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की है। इसके साथ लिखा है, विकी शायद बेबी कौशल की तस्वीर आलिया को दिखा रहे हैं, यह बहुत क्यूट है। फोटो में विकी मोबाइल पर कुछ दिखा रहे हैं जिसे आलिया देख रही हैं और उन्होंने दोनों हाथ मुंह पर रखे हैं। एक और तस्वीर में विकी जोर से हंस रहे हैं। फोटो पर एक ने लिखा है, यूनिवर्सल बेबी डैड रूल: हमेशा अपने साथ काम करने वालों को अपने बच्चे की तस्वीर दिखाओ। एक ने लिखा है, सिड, आलिया, वरुण, विकी, कियारा- ये एक्टर्स हमारे साथ बड़े हुए और अब पेरेंट्स बन गए। कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि वह भी बच्चे की फोटो देखना चाहते हैं।

नहीं लगने दी थीं प्रेग्नेंसी की भनक

कटरीना कैफ और विकी कौशल ने गुपचुप डेटिंग के बाद 9 दिसंबर 2021 को शादी की थी। इसके बाद काफी समय से कटरीना की प्रेग्नेंसी की अफवाहें आती रहीं। बीते कुछ वक्त से कटरीना सोशल मीडिया और पब्लिक की नजर से दूर थीं। नवंबर में उन्होंने मां बनने की खुशखबरी दी थी।

