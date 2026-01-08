बेटा पैदा होने के बाद फोन खोने से क्यों डरने लगे विकी कौशल? बताई इमोशनल सी वजह
विकी कौशल पिता बनने की फीलिंग को जादुई मानते हैं। उन्हें अब समय अनमोल लगने लगा है और बच्चे के साथ बिताने का मन करता है। इन सबके साथ उन्हें अपना फोन खोने का भी डर लगता है, विकी ने वजह भी बताई है।
विकी जस्ट टू फिल्मी से बात कर रहे थे। बताया कि अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिता बनने का क्या मतलब होता है। फिर बोले, 'लेकिन आपको बता सकता हूं कि ये मैजिकल फीलिंग है। कभी-कभी मुझे लगता है कि शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा,यह भावना फील करने वाली है, पिता बनने के अनुभवों को आप किसी भी खूबसूरत विशेषण से नहीं जोड़ सकते। यह कई चीजों का मिक्स होता है। कभी-कभी आपको अजीब सा लगता है, कभी लगता है कि आपको उदाहरण बनना है।'
विकी बोले- बस फोन ना खो जाए
विकी बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि उन्हें अपनी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए तो कभी लगता है कि जैसे हैं वैसे ठीक हैं। विकी बोले, 'कुलमिलाकर ऐसा लगता है कि समय अनमोल हो गया है। आपका केंद्र बदल गया और कुछ है जो आपको वापस बुलाता है। पहली बार मैं फोन खोने से डरने लगा हूं। पहले मैं इस पर परेशान नहीं होता था लेकिन अब इसमें मेरे बच्चे की बहुत सारी फोटोज और वीडियोज हैं जिन्हें देखकर सोचता रहता हू, बस फोन ना खो जाए। आपको बच्चे के साथ वक्त बिताने का मन करता है। यह बहुत कीमती है। यह मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन गया है।'
बच्चे का नाम रखा विहान
कटरीना और विकी ने अपने बेटे का नाम विहान रखा है। उरी मूवी में विकी कौशल का नाम मेजर विहान शेरगिल था। दोनों ने इंस्टाग्राम पर जॉइंट पोस्ट में बेटे का नाम रिवील किया तो डायरेक्टर आदित्य धर ने इसका कनेक्शन उरी से जोड़कर फैमिली को प्यार और आशीर्वाद दिया।
7 नंबर का फैमिली कनेक्शन
विकी कौशल और कटरीना कैफ के बेटे का जन्म 7 नवंबर 2025 को हुआ था। 7 जनवरी को दोनों ने बच्चे की पहली झलक दिखाई। कटरीना का बर्थडे 16 जुलाई को होता है। वहीं विकी का 16 मई। दोनों के ही बर्थडे का टोटल भी 7 है।
