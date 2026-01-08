Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडVicky Kaushal says he fears to lose his phone after birth of his son vihaan tells the reason
बेटा पैदा होने के बाद फोन खोने से क्यों डरने लगे विकी कौशल? बताई इमोशनल सी वजह

बेटा पैदा होने के बाद फोन खोने से क्यों डरने लगे विकी कौशल? बताई इमोशनल सी वजह

संक्षेप:

विकी कौशल पिता बनने की फीलिंग को जादुई मानते हैं। उन्हें अब समय अनमोल लगने लगा है और बच्चे के साथ बिताने का मन करता है। इन सबके साथ उन्हें अपना फोन खोने का भी डर लगता है, विकी ने वजह भी बताई है।

Jan 08, 2026 02:47 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विकी जस्ट टू फिल्मी से बात कर रहे थे। बताया कि अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिता बनने का क्या मतलब होता है। फिर बोले, 'लेकिन आपको बता सकता हूं कि ये मैजिकल फीलिंग है। कभी-कभी मुझे लगता है कि शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा,यह भावना फील करने वाली है, पिता बनने के अनुभवों को आप किसी भी खूबसूरत विशेषण से नहीं जोड़ सकते। यह कई चीजों का मिक्स होता है। कभी-कभी आपको अजीब सा लगता है, कभी लगता है कि आपको उदाहरण बनना है।'

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विकी बोले- बस फोन ना खो जाए

विकी बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि उन्हें अपनी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए तो कभी लगता है कि जैसे हैं वैसे ठीक हैं। विकी बोले, 'कुलमिलाकर ऐसा लगता है कि समय अनमोल हो गया है। आपका केंद्र बदल गया और कुछ है जो आपको वापस बुलाता है। पहली बार मैं फोन खोने से डरने लगा हूं। पहले मैं इस पर परेशान नहीं होता था लेकिन अब इसमें मेरे बच्चे की बहुत सारी फोटोज और वीडियोज हैं जिन्हें देखकर सोचता रहता हू, बस फोन ना खो जाए। आपको बच्चे के साथ वक्त बिताने का मन करता है। यह बहुत कीमती है। यह मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन गया है।'

बच्चे का नाम रखा विहान

कटरीना और विकी ने अपने बेटे का नाम विहान रखा है। उरी मूवी में विकी कौशल का नाम मेजर विहान शेरगिल था। दोनों ने इंस्टाग्राम पर जॉइंट पोस्ट में बेटे का नाम रिवील किया तो डायरेक्टर आदित्य धर ने इसका कनेक्शन उरी से जोड़कर फैमिली को प्यार और आशीर्वाद दिया।

ये भी पढ़ें:कटरीना-विकी के बेटे का आदित्य धर ने निकाला उरी कनेक्शन, लिखा- मेरे विक्कू…

7 नंबर का फैमिली कनेक्शन

विकी कौशल और कटरीना कैफ के बेटे का जन्म 7 नवंबर 2025 को हुआ था। 7 जनवरी को दोनों ने बच्चे की पहली झलक दिखाई। कटरीना का बर्थडे 16 जुलाई को होता है। वहीं विकी का 16 मई। दोनों के ही बर्थडे का टोटल भी 7 है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
vicky kaushal Katrina Kaif

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।