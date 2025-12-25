Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडVicky Kaushal Reveals How He Changed After Becoming Father Says It Is A feeling I Was Not Prepared For
पापा बनने के बाद आए बदलाव पर विकी कौशल बोले- ऐसी फीलिंग जिसके लिए तैयार नहीं था

पापा बनने के बाद आए बदलाव पर विकी कौशल बोले- ऐसी फीलिंग जिसके लिए तैयार नहीं था

संक्षेप:

विकी कौशल का कहना है कि पिता बनने के बाद उनकी लाइफ काफी बदल गई है और यह एक ऐसी फीलिंग है जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं।

Dec 25, 2025 05:51 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विकी कौशल और कटरीना कैफ इसी साल पैरेंट्स बने हैं। दोनों का नवंबर में बेटा हुआ है। विकी कई इंटरव्यूज या इवेंट्स में फादरहुड पर बात कर चुके हैं कि कैसे उनके लिए यह फीलिंग काफी नई है। अब उन्होंने बताया कि पिता बनने के बाद वह कैसे बदल गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या बोले विकी

जीक्यू इंडिया से बात करते हुए विकी ने कहा, 'पिता बनने की नई फीलिंग के बारे में पूछने पर विकी ने कहा, अभी काफी जल्दी है मेरे लिए एनलाइज करना। हर दिन एक नया इमोशन होता है। आप बस इसमें सरेंडर कर देते हैं। यह ऐसी फीलिंग है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता और इसके लिए मैं तैयार नहीं था।'

किस फिल्म को सबसे पहले बेटे को दिखाएंगे विकी

बता दें कि इससे पहले एनडीटीवी से बात करते हुए विकी ने बताया था कि वो कौनसी पहली मूवी होगी जिसे वह अपने बेटे को दिखाएंगे तो उन्होंने कहा, ‘पहली फिल्म जो मैं उसे दिखाऊंगा वो है मसान। वो काफी अच्छी फिल्म है। मुझे पता है वो काफी हार्ड फिल्म है इसलिए जब वो ये सब समझने वाला होगा तब। लेकिन वह फिल्म दिखाती है कि लाइफ कैसी है।’

विकी और कटरीना ने इसी साल सितंबर में प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी जबकि उससे काफी समय पहले से उनकी कटरीना की प्रेग्नेंसी की न्यूज आ रही थी। वहीं नवंबर में दोनों पैरेंट्स बने।

ये भी पढ़ें:विकी कौशल या कटरीना कैफ, कौन है बड़ा स्टार? एक्टर ने दिया जवाब

विकी और कटरीना ने कुछ समय की डेटिंग के बाद 9 सिदंबर 2021 में राजस्थान में शादी की थी। इसी साल दोनों की शादी को 4 साल पूरे हो गए हैं।

प्रोफेशनल लाइफ

दोनों की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो विकी लास्ट छावा फिल्म में नजर आए थे जो सुपरहिट मूवी थी। अब वह लव एंड वॉर में दिखेंगे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ। वहीं कटरीना लास्ट मैरी क्रिसमस में नजर आई थीं। इसके बाद से उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
vicky kaushal Katrina Kaif

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।