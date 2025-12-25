पापा बनने के बाद आए बदलाव पर विकी कौशल बोले- ऐसी फीलिंग जिसके लिए तैयार नहीं था
विकी कौशल का कहना है कि पिता बनने के बाद उनकी लाइफ काफी बदल गई है और यह एक ऐसी फीलिंग है जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं।
विकी कौशल और कटरीना कैफ इसी साल पैरेंट्स बने हैं। दोनों का नवंबर में बेटा हुआ है। विकी कई इंटरव्यूज या इवेंट्स में फादरहुड पर बात कर चुके हैं कि कैसे उनके लिए यह फीलिंग काफी नई है। अब उन्होंने बताया कि पिता बनने के बाद वह कैसे बदल गए हैं।
क्या बोले विकी
जीक्यू इंडिया से बात करते हुए विकी ने कहा, 'पिता बनने की नई फीलिंग के बारे में पूछने पर विकी ने कहा, अभी काफी जल्दी है मेरे लिए एनलाइज करना। हर दिन एक नया इमोशन होता है। आप बस इसमें सरेंडर कर देते हैं। यह ऐसी फीलिंग है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता और इसके लिए मैं तैयार नहीं था।'
किस फिल्म को सबसे पहले बेटे को दिखाएंगे विकी
बता दें कि इससे पहले एनडीटीवी से बात करते हुए विकी ने बताया था कि वो कौनसी पहली मूवी होगी जिसे वह अपने बेटे को दिखाएंगे तो उन्होंने कहा, ‘पहली फिल्म जो मैं उसे दिखाऊंगा वो है मसान। वो काफी अच्छी फिल्म है। मुझे पता है वो काफी हार्ड फिल्म है इसलिए जब वो ये सब समझने वाला होगा तब। लेकिन वह फिल्म दिखाती है कि लाइफ कैसी है।’
विकी और कटरीना ने इसी साल सितंबर में प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी जबकि उससे काफी समय पहले से उनकी कटरीना की प्रेग्नेंसी की न्यूज आ रही थी। वहीं नवंबर में दोनों पैरेंट्स बने।
विकी और कटरीना ने कुछ समय की डेटिंग के बाद 9 सिदंबर 2021 में राजस्थान में शादी की थी। इसी साल दोनों की शादी को 4 साल पूरे हो गए हैं।
प्रोफेशनल लाइफ
दोनों की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो विकी लास्ट छावा फिल्म में नजर आए थे जो सुपरहिट मूवी थी। अब वह लव एंड वॉर में दिखेंगे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ। वहीं कटरीना लास्ट मैरी क्रिसमस में नजर आई थीं। इसके बाद से उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।