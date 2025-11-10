जब विक्की कौशल ने असल जिंदगी में देखा भूत, शीशे से निकलते दिखी एक परछाई और फिर...

संक्षेप: विक्की कौशल ने खुद बताया था कि उन्होंने अपने ठीक सामने शीशे से एक परछाई को निकलते और फिर दरवाजे की तरफ जाते देखा। फिर उन्होंने पलक झपकाई और एक सेकेंड में सुबह हो गई।

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल को फिल्म 'भूत पार्ट वन - द हॉन्टेड शिप' की शूटिंग के दौरान अंडर वॉटर सीन करने में काफी मुश्किल हुई थी यह तो आपको पता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी हॉरर फिल्म की शूटिंग के दौरान विक्की कौशल को एक ऐसा घोस्ट एक्सपीरियंस भी हुआ था, जिससे उनकी रूह कांप गई थी। विक्की कौशल ने खुद यह रियल लाइफ घोस्ट एक्सपीरियंस एक FM रेडियो पर बातचीत के दौरान साझा किया था।

शीशे से निकलती दिखी परछाई विक्की कौशल ने बताया, "स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें जब आप सो जाते हैं तो आपका दिमाग जग जाता है, लेकिन आपका शरीर उस वक्त भी नींद में होता है। लुधियाना में शूटिंग के दौरान मैं इतना थका हुआ था कि मैं सो रहा था लेकिन मैं बत्तियां जलाकर नहीं सो पाता हूं। कमरे में सामने एक टीवी था और उसके बगल में एक लंबा सा शीशा था। मेरे साथ जब यह हुआ तो मैं शॉक्ड था। यह लगभग 15-20 मिनट तक मेरे साथ चला था। मैं उठा और बहुत दहशत में था।"

पलक झपकी और हो गई सुबह लेकिन विक्की कौशल के साथ ऐसा हुआ क्या था? इस बारे में भी एक्टर ने बताया। विक्की कौशल ने कहा, "मैंने साफ देखा कि मेरे सामने जो शीशा था वो पानी की तरह लचीला हो गया था और अंदर बाहर की तरफ फ्लक्चुएट करने लगा। इसके बाद उस शीशे से मैंने एक परछाई को बाहर आते हुए देखा। यह एक लड़की की परछाई थी जो उस शीशे से निकलकर दरवाजे की तरफ चली गई। इसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद की और पलक झपकाने के बाद जब दोबारा आंखें खोलीं तो सुबह हो गई थी।"