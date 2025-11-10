Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडVicky Kaushal real life ghost experience saw a shadow coming out from a mirror
जब विक्की कौशल ने असल जिंदगी में देखा भूत, शीशे से निकलते दिखी एक परछाई और फिर...

जब विक्की कौशल ने असल जिंदगी में देखा भूत, शीशे से निकलते दिखी एक परछाई और फिर...

संक्षेप: विक्की कौशल ने खुद बताया था कि उन्होंने अपने ठीक सामने शीशे से एक परछाई को निकलते और फिर दरवाजे की तरफ जाते देखा। फिर उन्होंने पलक झपकाई और एक सेकेंड में सुबह हो गई।

Mon, 10 Nov 2025 07:19 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल को फिल्म 'भूत पार्ट वन - द हॉन्टेड शिप' की शूटिंग के दौरान अंडर वॉटर सीन करने में काफी मुश्किल हुई थी यह तो आपको पता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी हॉरर फिल्म की शूटिंग के दौरान विक्की कौशल को एक ऐसा घोस्ट एक्सपीरियंस भी हुआ था, जिससे उनकी रूह कांप गई थी। विक्की कौशल ने खुद यह रियल लाइफ घोस्ट एक्सपीरियंस एक FM रेडियो पर बातचीत के दौरान साझा किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शीशे से निकलती दिखी परछाई

विक्की कौशल ने बताया, "स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें जब आप सो जाते हैं तो आपका दिमाग जग जाता है, लेकिन आपका शरीर उस वक्त भी नींद में होता है। लुधियाना में शूटिंग के दौरान मैं इतना थका हुआ था कि मैं सो रहा था लेकिन मैं बत्तियां जलाकर नहीं सो पाता हूं। कमरे में सामने एक टीवी था और उसके बगल में एक लंबा सा शीशा था। मेरे साथ जब यह हुआ तो मैं शॉक्ड था। यह लगभग 15-20 मिनट तक मेरे साथ चला था। मैं उठा और बहुत दहशत में था।"

पलक झपकी और हो गई सुबह

लेकिन विक्की कौशल के साथ ऐसा हुआ क्या था? इस बारे में भी एक्टर ने बताया। विक्की कौशल ने कहा, "मैंने साफ देखा कि मेरे सामने जो शीशा था वो पानी की तरह लचीला हो गया था और अंदर बाहर की तरफ फ्लक्चुएट करने लगा। इसके बाद उस शीशे से मैंने एक परछाई को बाहर आते हुए देखा। यह एक लड़की की परछाई थी जो उस शीशे से निकलकर दरवाजे की तरफ चली गई। इसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद की और पलक झपकाने के बाद जब दोबारा आंखें खोलीं तो सुबह हो गई थी।"

विक्की कौशल की अगली फिल्म

विक्की कौशल का यह एक्सपीरियंस बहुत से लोगों को डराने वाला लग सकता है लेकिन स्लीप पैरालिसिस एक ऐसा अनुभव है जो बहुत से लोगों ने किया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो छावा और उरी जैसी फिल्में दे चुके विक्की कौशल अभी अपनी फिल्म 'महावतार' की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म में विक्की कौशल भगवान परशुराम का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया जा चुका है और अब लोगों को इसके टीजर और ट्रेलर का इंतजार है।

ये भी पढ़ें:तलाक लेंगे तुलसी और मिहिर विरानी? किरण की वजह से आएगा मेगा ट्विस्ट!
ये भी पढ़ें:KSBKBT 2: तुलसी को ही विलेन बना देगी परी, मिहिर निकालेगा नोयनिका से बदला
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
vicky kaushal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।