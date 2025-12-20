विकी कौशल बोले बच्चे को छोड़कर काम पर जाना मुश्किल, कहा- एक्टिंग से बेहतर डायपर…
पापा बनने के बाद विकी कौशल काफी खुश हैं। हाल ही में उन्हें उनकी फिल्म छावा के लिए अवॉर्ड मिला और उन्होंने इस अवॉर्ड को अपने बेटे को डेडिकेट किया।
विकी कौशल और कटरीना कैफ पैरेंट्स बन गए हैं और अब पैरेंटहुड की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। विकी का कहना है कि बच्चे को घर छोड़कर बाहर आना उनके लिए काफी मुश्किल है। दरअसल, विकी को हाल ही में एक इवेंट में छावा फिल्म के लिए एक्टर ऑफ द ईयर अवॉर्ड मिला है और इस दौरान उन्होंने अपने दिल की फीलिंग्स शेयर की।
बेटा आशीर्वाद बनकर आया है
विकी बोलते हैं कि थैंक्यू, यह मेरे परिवार और मेरे छोटे बच्चे के लिए है जो मेरे लिए आशीर्वाद बनकर आया है। ये पहली बार है जो मैं शहर छोड़कर आया हूं पिता बनने के बाद और सच में काफी मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब वह बड़ा होगा और ये सब देखेगा तो उसे अपने पापा पर गर्व होगा।
काफी कुछ नया है
जब विकी से पूछा गया कि क्या पिता होना उनके लिए एक चैलेंज है तो उन्होंने कहा, ‘अभी काफी कुछ नया है। फिलहाल रातें काफी जादुई हैं। मुझे नहीं पता मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि क्या फीलिंग है। लेकिन यह एक स्पेशल फीलिंग है और भगवान का आशीर्वाद है। पूरा परिवार काफी खुश है और यह अवॉर्ड मेरे पूरे परिवार खासकर मेरे बेटे के लिए है।’
विकी ने यह भी कहा कि अब वह एक्टिंग से बेहतर डायपन चेंज करने में हैं।
बता दें कि इसी साल नवंबर में विकी और कटरीना बेटे के पैरेंट्स बने हैं। दोनों ने इस गुड न्यूज को शेयर कर लिखा था हमारी खुशी का एक टुकड़ा आ गया है। स्वागत है हमारे बेबी बॉय का। विकी और कटरीना ने 2021 में शादी की थी। दोनों उससे पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं पड़ने दी थी।
दोनों की प्रोफेशनल लाइफ
दोनों की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो विकी कि इस साल फिल्म छावा रिलीज हुई जो सुपरहिट थी। अब वह संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में नजर आएंगे जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट और रणवीर सिंह होंगे।
वहीं कटरीना लास्ट फिल्म मैरी क्रिसमस में नजर आई थीं। इसके बाद से उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
