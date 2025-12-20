Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडVicky Kaushal On Fatherhood Journey Says Leaving Baby Was Tough Better At Changing Diapers Than Acting Now
विकी कौशल बोले बच्चे को छोड़कर काम पर जाना मुश्किल, कहा- एक्टिंग से बेहतर डायपर…

विकी कौशल बोले बच्चे को छोड़कर काम पर जाना मुश्किल, कहा- एक्टिंग से बेहतर डायपर…

संक्षेप:

पापा बनने के बाद विकी कौशल काफी खुश हैं। हाल ही में उन्हें उनकी फिल्म छावा के लिए अवॉर्ड मिला और उन्होंने इस अवॉर्ड को अपने बेटे को डेडिकेट किया।

Dec 20, 2025 08:44 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विकी कौशल और कटरीना कैफ पैरेंट्स बन गए हैं और अब पैरेंटहुड की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। विकी का कहना है कि बच्चे को घर छोड़कर बाहर आना उनके लिए काफी मुश्किल है। दरअसल, विकी को हाल ही में एक इवेंट में छावा फिल्म के लिए एक्टर ऑफ द ईयर अवॉर्ड मिला है और इस दौरान उन्होंने अपने दिल की फीलिंग्स शेयर की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बेटा आशीर्वाद बनकर आया है

विकी बोलते हैं कि थैंक्यू, यह मेरे परिवार और मेरे छोटे बच्चे के लिए है जो मेरे लिए आशीर्वाद बनकर आया है। ये पहली बार है जो मैं शहर छोड़कर आया हूं पिता बनने के बाद और सच में काफी मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब वह बड़ा होगा और ये सब देखेगा तो उसे अपने पापा पर गर्व होगा।

काफी कुछ नया है

जब विकी से पूछा गया कि क्या पिता होना उनके लिए एक चैलेंज है तो उन्होंने कहा, ‘अभी काफी कुछ नया है। फिलहाल रातें काफी जादुई हैं। मुझे नहीं पता मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि क्या फीलिंग है। लेकिन यह एक स्पेशल फीलिंग है और भगवान का आशीर्वाद है। पूरा परिवार काफी खुश है और यह अवॉर्ड मेरे पूरे परिवार खासकर मेरे बेटे के लिए है।’

विकी ने यह भी कहा कि अब वह एक्टिंग से बेहतर डायपन चेंज करने में हैं।

बता दें कि इसी साल नवंबर में विकी और कटरीना बेटे के पैरेंट्स बने हैं। दोनों ने इस गुड न्यूज को शेयर कर लिखा था हमारी खुशी का एक टुकड़ा आ गया है। स्वागत है हमारे बेबी बॉय का। विकी और कटरीना ने 2021 में शादी की थी। दोनों उससे पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं पड़ने दी थी।

ये भी पढ़ें:विकी ने आलिया को दिखाई अपने बेटे की फोटो, राहा की मम्मी ने दिया क्यूट रिएक्शन

दोनों की प्रोफेशनल लाइफ

दोनों की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो विकी कि इस साल फिल्म छावा रिलीज हुई जो सुपरहिट थी। अब वह संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में नजर आएंगे जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट और रणवीर सिंह होंगे।

वहीं कटरीना लास्ट फिल्म मैरी क्रिसमस में नजर आई थीं। इसके बाद से उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
vicky kaushal Katrina Kaif

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।