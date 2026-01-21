धुरंधर 2 में होंगे आदित्य धर के फेवरिट विकी कौशल? जानें उरी के मेजर विहान के कैमियो पर क्या हैं चर्चे
धुरंधर 2 को लेकर तरह-तरह की खबरों का बाजार गर्म है। अक्षय खन्ना के कैमियो के बाद अब विकी कौशल के स्पेशल अपीयरेंस की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मेजर विहान शेरगिल के कुछ एक्शन सीन्स हो सकते हैं।
धुरंधर 2 की रिलीज डेट जैसे-जैसे करीब आ रही है, इससे जुड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। फिल्म की कास्ट क्या होगी, इस पर मेकर्स ने चुप्पी साध रखी हैं। हालांकि कैमियो को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। फ्लैश बैक में अक्षय खन्ना के होने के बाद अब विकी कौशल का स्पेशल रोल होने के चर्चे हैं। बताया जा रहा है कि विकी कौशल उरी के मेजर विहान शेरगिल के कैरेक्टर में होंगे और उनके हिस्से कुछ ऐक्शन सीन्स भी आए हैं।
क्या वाकई है उरी से कनेक्शन?
धुरंधर के पहले पार्ट के एंड क्रेडिट वाले टीजर में रणवीर सिंह का नाम जसकीरत सिंह रांगी दिखाया गया तब से ही लोग इसका उरी कनेक्शन निकाल रहे हैं। उरी के एक सीन में कीर्ति कुल्हारी ने विकी कौशल से अपने पति का नाम जसकीरत रांगी बताया था। अब चर्चा है कि विकी कौशल मेजर विहान शेरगिल के रोल में धुरंधर 2 में स्पेशल रोल में दिखेंगे। धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर का विकी से काफी अच्छा बॉन्ड है। लोग इस कोलैब को लेकर एक्साइटेट हैं।
विकी धुरंधर 2 में करेंगे एक्शन सीन्स?
मिड-डे की एक रिपोर्ट के मताबिक, सोर्स ने बताया, 'आदित्य धर धुरंधर 2 में जो स्टार पावर ला रहे हैं उसे लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। उरी और धुरंधर दोनों की टाइमलाइन में काफी अंतर होने के बावजूद उन्होंने धुरंधर यूनिवर्स बनाने का प्लान किया है। उन्होंने उरी के ट्रैक को धुरंधर में मिक्स किया है। उरी 2016 के बैकड्रॉप में बना एक वॉर ड्रामा थी, धुरंधर 2 में विकी कौशल के कैरेक्टर को डाला गया है। हालांकि रणवीर सिंह और विकी का सामना होगा या नहीं, यह बात क्लियर नहीं है। विकी के कैमियो में कुछ एक्शन सीन्स होंगे।' यहां तक बताया जा रहा है कि विकी कौशल धुरंधर पार्ट 1 रिलीज होने से पहले ही अपना हिस्सा शूट कर चुके हैं।
धुरंधर 2 में मिल सकते हैं ये सरप्राइज
धुरंधर का दूसरा पार्ट 19 मार्च को रिलीज हो रहा है। मूवी का यश की टॉक्सिक से क्लैश है। फिल्म में हमजा यानी रणवीर सिंह का बैकग्राउंड दिखाया जा सकता है। रहमान डकैत पहले पार्ट में मर गया है लेकिन फ्लैशबैक में उसके कुछ सीन्स होने के चर्चे हैं। वहीं फस्ला सिंगर फ्लिपेराची हिंट कर चुके हैं उनका गाना पार्ट 2 में भी सरप्राइज के तौर पर हो सकता है। विकी कौशल के होने की खबर ऑफिशियल नहीं है पर वह होते हैं तो यह दर्शकों के लिए ट्रीट की तरह होगा।
