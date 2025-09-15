Vicky Kaushal Katrina Kaif is pregnant says reports expecting their first child प्रेग्नेंट हैं कटरीना कैफ, इस साल पिता बनने वाले हैं विकी कौशल?, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडVicky Kaushal Katrina Kaif is pregnant says reports expecting their first child

प्रेग्नेंट हैं कटरीना कैफ, इस साल पिता बनने वाले हैं विकी कौशल?

कटरीना कैफ और विकी कौशल के घर किलकारी गूंजने वाली है। इस बात का दावा रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बच्चे के जन्म के बाद कटरीना लंबे मैटरनिटी लीव पर जाने वाली हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 01:43 PM
बॉलीवुड की ड्रीमी जोड़ी कटरीना कैफ और विकी कौशल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल अपने पहले बच्चे का स्वागत करने की तैयारी में है। जी हां, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही विकी और कटरीना पैरेंट्स बनने वाले हैं। बोला ये भी जा रहा है कि कटरीना इस साल यानी 2025 के अक्टूबर या नवंबर महीने में अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी।

करीबी सूत्रों ने दी जानकारी

NDTV की रिपोर्ट में कपल के करीबी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि कटरीना कैफ प्रेग्नेंट हैं। यही नहीं, बताया जा रहा है कि डिलीवरी के बाद एक्ट्रेस लंबे समय तक काम से ब्रेक लेंगी और पूरी तरह अपने मदरहुड फेज पर ध्यान देंगी। फिलहाल, परिवार और दोनों स्टार्स की टीम इस खबर पर चुप्पी साधे हुए हैं।

ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार

हालांकि, कटरीना और विकी की ओर से अब तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दिया गया है। ऐसे में फैन्स को कपल की ओर से पक्की खबर का बेसब्री से इंतज़ार है। सोशल मीडिया पर भी #KatrinaKaif और #VickyKaushal लगातार ट्रेंड कर रहे हैं।

कटरीना-विकी की लव स्टोरी

याद दिला दें कि कटरीना और विकी ने दिसंबर 2021 में राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट बड़वारा में रॉयल अंदाज़ में शादी की थी। तभी से दोनों को बी-टाउन का "गोल्डन कपल" कहा जाने लगा। अब पेरेंटहुड की खबर ने फैन्स का उत्साह और बढ़ा दिया है।

