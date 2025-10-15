कैटरीना की डिलीवरी को लेकर विक्की कौशल ने दी हिंट, बोले-समय आ गया है….मैं घर से नहीं निकलने वाला

संक्षेप: विक्की कौशल ने हाल में कैटरीना कैफ की डिलीवरी को लेकर अपडेट दे दिया है। एक्टर ने बताया कि ये भगवान का आशीर्वाद है जिसे लेकर वो बहुत खुश हैं और अपनी पत्नी के साथ इस जर्नी में मौजूद रहना चाहते हैं।

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। पिछले महीने स्तर कपल ने एक तस्वीर के साथ अपने फैंस को जानकारी दी थी कि उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है। अब विक्की ने पहली बार अपने पिता बनने की खुशी और आने वाले मेहमान के बारे में बात की है। एक्टर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब उन्हें लग रहा है कि वो घर से ही नहीं निकलने वाले हैं। एक्टर ने पिता बनने को भगवान का आशीर्वाद बताया।

जल्द आ सकता है नन्हा मेहमान विक्की कौशल हाल में मुंबई में आयोजित हुए एक युवा सम्मेलन में शामिल हुए थे यहां निखिल तनेजा के साथ बातचीत में उन्होंने फादरहुड और जिंदगी के नए किरदार के बारे में बात की। एक्टर से जब उनसे पूछा गया कि वह पिता बनने के बारे में सबसे ज्यादा क्या उम्मीद कर रहे हैं, तो विक्की ने हंसते हुए, "सिर्फ एक पिता होना।” एक्टर ने आगे कहा, “ मैं बस इंतजार कर रहा हूं...मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है... मजेदार समय अब बस आ ही गया है।” विक्की ने इशारा कर दिया है कि कैटरीना कभी भी अपने पहले बच्चे को दुनिया में ला सकती हैं। विक्की ने आगे कहा, “मुझे नहीं लगता कि मैं घर से बाहर निकलूंगा।”

परिवार में खुशियां हाल में सनी कौशल ने भी चाचा बनने पर अपना रिएक्शन दिया था। एक्टर ने कहा था कि घर में खुशियां आने वाली हैं जिसे लेकर वो सब बहुत खुश हैं। नन्हा मेहमान इसी महीने कभी भी इस दुनिया में आ सकता है। कौशल और कैफ परिवार इस नन्हे मेहमान के आने का इंतजार कर रहा है।