कटरीना कैफ ने दी खुशखबरी, बेबी बंप दिखाती आईं नजर, पिता बनने वाले हैं विकी कौशल

कटरीना कैफ ने पोस्ट शेयर कर खुशखबरी दी है। सामने आई तस्वीर में वह बेबी बंप दिखाते नजर आ रही हैं। वहीं विकी कौशल उनपर प्यार बरसा रहे हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 01:07 PM
विकी कौशल और कटरीना कैफ ने आखिरकार अपने फैंस के साथ खुशखबरी शेयर कर दी है। दरअसल, पिछले कुछ महीनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि कटरीना प्रेग्नेंट हैं। वहीं अब कटरीना और विकी ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर कर इस बात की पुष्टि कर दी है।

बेबी बंप दिखाती नजर आईं कटरीना

कटरीना और विकी ने एक प्यारी-सी पोलरॉइड फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में पहली बार कटरीना बेबी बंप दिखाती नजर आ रही हैं। वहीं विकी मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उनके बंप को सहलाते दिखाई दे रहे हैं। फोटो में दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं और नजरें झुकाकर अपने आने वाले बच्चे के लिए दुआ मांग रहे हैं।

कैप्शन

इस पोस्ट को शेयर करते हुए कपल ने कैप्शन में लिखा, “हम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, दिलों में खुशियां और आभार लिए।” विकी और कटरीना के ऐलान के बाद उनके फैंस और बॉलीवुड के तमाम सितारे उन्हें बधाइयां दे रहे हैं।

जाह्नवी और नेहा धूपिया ने किया कमेंट

इंटरनेट पर बधाइयों की बाढ़ आ गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने कमेंट किया, “बधाई, बधाई, बधाई!!!!!!” वहीं नेहा धूपिया ने लिखा, “मैं ये खबर सुनकर चीख रही हूं, रो भी रही हूं, हंसी भी आ रही है। आप दोनों को ढेर सारा प्यार।”

कटरीना का सपना

2010 में कटरीना ने कॉस्मोपॉलिटन इंडिया से कहा था, “मैं उस सोच से ताल्लुक रखती हूं, जहां घर पर पति और बच्चे के होना बहुत जरूरी है। मैं शादी करने, बच्चे पैदा करने और हमेशा खुश रहने का सपना देखती हूं।”

