Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडVicky Kaushal agrees that good sex is important than good conversation in Two Much with Kajol and Twinkle
अच्छी बातचीत ज्यादा जरूरी है अच्छा सेक्स? विकी कौशल ने दिया मजेदार जवाब

अच्छी बातचीत ज्यादा जरूरी है अच्छा सेक्स? विकी कौशल ने दिया मजेदार जवाब

संक्षेप: विकी कौशल हाल ही में पिता बने हैं। वह टू मच के लेटेस्ट एपिसोड में कृति सेनन के साथ पहुंचे तो मजेदार बातें की। विकी ने कहा कि उन्हें काजोल और ट्विंकल से डर लगता है और सेक्स अच्छी बातचीत से ज्यादा इम्पॉर्टेंट है।

Tue, 11 Nov 2025 03:31 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो टूम मच के अपकमिंग एपिसोड की क्लिप वायरल है। इस बार विकी कौशल और कृति सेनन उनके मेहमान बनने वाले हैं। शो के टीजर में चारों एक्टर्स की खूब मस्ती दिख रही है। विकी काजोल को तौबा-तौबा का स्टेप सिखाते हैं। यह भी कहते हैं कि उन्हें ट्विंकल और काजोल से बहुत डर लगता है। काजोल पूछती हैं कि अच्छी बातचीत या अच्छे सेक्स में क्या जरूरी है। विकी इसका मजेदार जवाब देते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ट्विंकल से डरते हैं विकी?

टीजर में दिखता है कि कृति सेनन और विकी कौशल स्टाइल में एंट्री लेते हैं और काजोल-ट्विंकल को नमस्ते करते हैं। फिर ट्विंकल को गले लगाते हैं तो वह बोलती हैं, अच्छा हमको नमस्ते और यंग गर्ल्स के हाथों में हाथ। विकी जवाब देते हैं, यंग गर्ल्स के तो पैर छू लेता हूं मैं। कृति बोलती हैं, पैर छुएगा तो मार खाएगा। इसके बाद वह काजोल को स्टेप सिखाते हैं। विकी काउच पर बैठकर बोलते हैं, मुझे बहुत डर लगता है आप दोनों से। इस पर ट्विंकल बोलती हैं, हम तो सिर्फ तुम्हें कच्चा चबा लेंगे।

कृति ने छिपाया क्रश का नाम

ट्विंकल कृति से पूछती हैं कि उनका इस समय क्रश कौन है? कृति बोलती हैं कि वह इंडस्ट्री से नहीं है तो यह अच्छी बात है। ट्विंकल बोलती हैं कि उन्हें नाम पता है लेकिन वह नहीं बोलेंगी क्योंकि कृति छिपा रही हैं। चैट शो के एक सेग्मेंट में काजोल बोलती हैं, अच्छा सेक्स अच्छी बातचीत से जरूरी है। इस पर विकी इस स्टेटमेंट का साइड लेते हैं। बोलते हैं, बातें तो होती रहेंगी।

हाल ही में पिता बने हैं विकी

विकी कौशल और कटरीना कैफ रीसेंटली पेरेंट्स बने हैं। उन्होंने 7 नवंबर को अपने इंस्टाग्राम पर यह खबर पोस्ट की थी। विकी के भाई सनी और उनके पिता साम कौशल ने भी अपनी खुशी जाहिर की थी। कटरीना और विकी के बेटे का नाम अब तक पता नहीं चल सका है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Kajol vicky kaushal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।