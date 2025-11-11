अच्छी बातचीत ज्यादा जरूरी है अच्छा सेक्स? विकी कौशल ने दिया मजेदार जवाब

संक्षेप: विकी कौशल हाल ही में पिता बने हैं। वह टू मच के लेटेस्ट एपिसोड में कृति सेनन के साथ पहुंचे तो मजेदार बातें की। विकी ने कहा कि उन्हें काजोल और ट्विंकल से डर लगता है और सेक्स अच्छी बातचीत से ज्यादा इम्पॉर्टेंट है।

काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो टूम मच के अपकमिंग एपिसोड की क्लिप वायरल है। इस बार विकी कौशल और कृति सेनन उनके मेहमान बनने वाले हैं। शो के टीजर में चारों एक्टर्स की खूब मस्ती दिख रही है। विकी काजोल को तौबा-तौबा का स्टेप सिखाते हैं। यह भी कहते हैं कि उन्हें ट्विंकल और काजोल से बहुत डर लगता है। काजोल पूछती हैं कि अच्छी बातचीत या अच्छे सेक्स में क्या जरूरी है। विकी इसका मजेदार जवाब देते हैं।

ट्विंकल से डरते हैं विकी? टीजर में दिखता है कि कृति सेनन और विकी कौशल स्टाइल में एंट्री लेते हैं और काजोल-ट्विंकल को नमस्ते करते हैं। फिर ट्विंकल को गले लगाते हैं तो वह बोलती हैं, अच्छा हमको नमस्ते और यंग गर्ल्स के हाथों में हाथ। विकी जवाब देते हैं, यंग गर्ल्स के तो पैर छू लेता हूं मैं। कृति बोलती हैं, पैर छुएगा तो मार खाएगा। इसके बाद वह काजोल को स्टेप सिखाते हैं। विकी काउच पर बैठकर बोलते हैं, मुझे बहुत डर लगता है आप दोनों से। इस पर ट्विंकल बोलती हैं, हम तो सिर्फ तुम्हें कच्चा चबा लेंगे।

कृति ने छिपाया क्रश का नाम ट्विंकल कृति से पूछती हैं कि उनका इस समय क्रश कौन है? कृति बोलती हैं कि वह इंडस्ट्री से नहीं है तो यह अच्छी बात है। ट्विंकल बोलती हैं कि उन्हें नाम पता है लेकिन वह नहीं बोलेंगी क्योंकि कृति छिपा रही हैं। चैट शो के एक सेग्मेंट में काजोल बोलती हैं, अच्छा सेक्स अच्छी बातचीत से जरूरी है। इस पर विकी इस स्टेटमेंट का साइड लेते हैं। बोलते हैं, बातें तो होती रहेंगी।



