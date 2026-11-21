रिलीज के बाद 17 दिन बाद 'रामायण' पर बवाल? विश्व हिंदू परिषद ने फिल्म में गिनवा दीं ये गलतियां
नमित मल्होत्रा की रामायण को पब्लिक का खूब प्यार मिल रहा है, लेकिन क्या रिलीज के इतने दिन बाद अब यह विवादों में उलझ सकती है?
प्रभास की डिजास्टर मूवी 'आदिपुरुष' रणबीर कपूर की 'रामायण' के मेकर्स ने फूंक-फूंककर कदम बढ़ाया था। कास्टिंग से लेकर कहानी और प्रेजेंटेशन तक हर चीज का विशेष ध्यान रखा गया। यह सावधानी मेकर्स के काम भी आई, क्योंकि रिलीज के बाद से लेकर अभी तक 'रामायण' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1500 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। लेकिन रिलीज के 17 दिन बाद, अब ऐसा लगता है कि नितेश तिवारी की रामायण के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। विश्व हिंदू परिषद ने रामायण मूवी की स्क्रीनिंग रोकने की भी मांग की है।
'रामायण' मूवी में तोड़-मरोड़कर दिखाई गईं चीजें
VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि 'रामायण' के फिल्ममेकर्स से कई जगहों पर गलती हुई है। संगठन का आरोप है कि नमित मल्होत्रा की रामायण में मेकर्स ने रावण का महिमामंडन करने की कोशिश की है। VHP के महासचिव बजरंग लाल बागड़ा का कहना है कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की मूल रामायण के कई प्रसंगों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है। उनका कहना है कि फिल्म में कई मनगढ़ंत घटनाएं जोड़ी गई हैं। इसके अलावा दावा किया गया है कि फिल्म में रामायण के कई अहम पात्रों को जान-बूझकर हटा दिया गया है।
VHP ने CBFC से सर्टिफिकेट रद्द करने की अपील
VHP ने CBFC से फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए दिए गए लाइसेंस को तुरंत रद्द करने की अपील की है। VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, “हम लोगों ने रामायण फिल्म जो आई है अभी हाल में, उसकी विवेचना की है। हमको लगता है कि उस फिल्म में राम कथा से, उनके जीवन की घटनाओं से, जो आदर्श वह स्थापित करती हैं, उनसे छेड़छाड़ की गई है। यह छेड़छाड़ ऐसी नहीं है जो किसी फिल्म को बनाने के लिए, उसको नाटकीयता के लिए किया जाए। यह इरादे से की गई है, गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है।”
फिल्म से पूरी तरह हटा दिए गए ये जरूरी प्रसंग
VHP की शिकायत है कि प्रभु श्रीराम 14 साल जंगलों में नंगे पांव भटके थे और सारे समाज को जोड़ने की कोशिश की थी। अहिल्या का उद्धार, निषादराज से दोस्ती, भरत के साथ बर्ताव और केवट जैसे प्रसंगों को फिल्म में जगह नहीं दी गई। इस बात पर आलोक कुमार ने निराशा प्रकट की। आलोक कुमार ने कहा कि प्रभु श्रीराम ने कहा था कि वह धरती को राक्षसों से विहीन कर देंगे। यह प्रतिज्ञा उन्होंने ऋषियों के आश्रम के बाहर हड्डियों के ढेर को देखकर ली थी। यह सीता माता के अपहरण से पहले की प्रतिज्ञा थी। आलोक कुमार का कहना है कि जिस तरह नमित मल्होत्रा की रामायण में चीजों को दिखाया गया है, उससे लगता है कि सब कुछ उन्होंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए क्या हो।
रावण के प्रति सहानुभूति प्रकट करने की कोशिश
आलोक कुमार ने कहा कि रामायण मूवी में रावण को शोषित, वंचित, दलित लोगों के उद्धारक के रूप में दिखाया गया है। रावण के महिलाओं के प्रति बर्ताव और माता पार्वती के प्रति उसकी भावना जैसी चीजों को छिपाकर उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने की कोशिश की गई है। आलोक कुमार ने कहा कि फिल्म में चीजों को इस तरह दिखाया गया है कि क्योंकि उसकी बहन की नाक काटी गई थी, इसलिए वह सीता का अपहरण कर रहा था। फिल्म की रिलीज के बाद से लेकर अभी तक यह अच्छा परफॉर्म कर रही है, अब देखना यह है कि क्या VHP के विरोध के बाद चीजें बिगड़ती नजर आएंगी।
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