Bharathiraja Dies: श्रीदेवी को सुपरस्टार बनाने वाले भारतीराजा का 84 साल की उम्र में निधन, पद्म श्री से हुए थे सम्मानित
भारतीराजा तमिल इंडस्ट्री में अपनी रियलिस्टिक कहानियों के लिए जाने जाते हैं। फिल्ममेकर भारतीराजा का बुधवार को 84 साल की उम्र में निधन हो गया। भारतीराजा के निधन की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। इस खबर से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है।
मनोरंजन जगत से एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। इंडियन सिनेमा के सबसे मशहूर नामों में से एक, जाने-माने फिल्ममेकर और एक्टर एक्टर पी. भारतीराजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। भारतीराजा तमिल इंडस्ट्री में अपनी रियलिस्टिक कहानियों के लिए जाने जाते हैं। फिल्ममेकर भारतीराजा का बुधवार को 84 साल की उम्र में निधन हो गया। भारतीराजा के निधन की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। इस खबर से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। स्टार्स से लेकर फैंस तक हर कोई भारतीराजा को श्रद्धांजलि दे रहा है।
बेटे की मौत के बाद बिगड़ी हालत
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्ममेकर भारतीराजा का चेन्नई में उनके घर पर उम्र से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से निधन हो गया। पिछले साल 2025 में भारतीराजा के बेटे और मनोज भारतीराजा का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था। इसी के बाद से फिल्ममेकर की स्वास्थ्य और भी ज्यादा बिगड़ गया था। इस पारिवारिक त्रासदी के बाद से ही उनकी तबीयत लगातार कमजोर बताई जा रही थी।
"इयाक्कुनर इमायम" के नाम से मशहूर थे भारतीराजा
बता दें कि भारतीराजा ने लगभग पांच दशकों तक इंडस्ट्री पर राज किया। उन्होंने एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीनराइटर और एक्टर के तौर पर तारीफें बटोरीं। "इयाक्कुनर इमायम" के नाम से मशहूर भारतीराजा को फिल्म बनाने का एक नया स्टाइल लाने के लिए बहुत इज्जत दी जाती थी, जो असलियत, इंसानी भावनाओं और गांव की जिंदगी पर फोकस करते थे। 1941 में जन्मे भारतीराजा ने तमिल सिनेमा में कहानियों को कहने का तरीका बदल दिया। ऐसे समय में जब कई फिल्में स्टूडियो सेट और शहरी कहानियों पर बहुत ज्यादा निर्भर थीं, उन्होंने गांवों, आम लोगों और असली जगहों पर ध्यान दिया। भारतीराजा का मानना था कि रोजमर्रा के अनुभवों से दमदार कहानियां निकल सकती हैं।
भारतीराजा ने किया 40 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन
भारतीराजा ने साल 1977 में फिल्म '16 वयथिनिले' (16 Vayathinile) से अपने निर्देशन करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में कमल हासन और श्रीदेवी मुख्य भूमिका में थे, जबकि सुपरस्टार रजनीकांत ने विलेन का किरदार निभाया था। यह फिल्म तमिल सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। इसके अलावा 'मुधल मरियाथाई', 'वेधम पुधिथु', 'करुथम्मा' और 'अंथिमंथाराई' उन प्रोजेक्ट्स में से थीं जिन्हें नेशनल अवॉर्ड मिले। यही नहीं, उन्हें साल 2004 में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म श्री से भी सम्मानित किया। फिल्ममेकिंग के अलावा, भारतीराजा नए टैलेंट को लाने और यादगार किरदार बनाने के लिए जाने जाते थे। उनकी एक खास पहचान यह थी कि वे अक्सर अपनी फीमेल लीड्स के नाम "R" अक्षर से शुरू करते थे। पर्सनल लाइफ की बात करें तो, उन्होंने 1974 में चंद्रलीला से शादी की। इस कपल के दो बच्चे थे: मनोज भारतीराजा और जननी भारतीराजा।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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