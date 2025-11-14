Hindustan Hindi News
देश की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस, 93 की उम्र तक रहीं दवाओं से दूर, बेटे की मौत ने तोड़ा

संक्षेप: न धर्मेंद्र, न अमिताभ बच्चन, ये हैं देश की सबसे ज्यादा उम्रदराज कलाकार। इनकी मौजूदगी भारतीय सिनेमा के सुनहरे दिनों का अहसास कराती है। इन्होंने अपनी जिंदगी के 75 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं।

Fri, 14 Nov 2025 12:49 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
आइए आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं जिन्हें देश की सबसे ज्यादा उम्रदराज एक्ट्रेस होने का टाइटल मिला है। वह अभी 98 साल की हैं और उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से फिल्मों से दूर रहती हैं। आखिरी बार उन्हें आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में देखा गया था। आपने पहचाना? नहीं, इनका नाम कामिनी कौशल है।

93 साल की उम्र तक नहीं ली एक भी दवाई

दिलचस्प बात ये है कि 93 साल की उम्र तक कामिनी कौशल इतनी स्वस्थ थीं कि उन्हें किसी दवाई का सहारा नहीं लेना पड़ता था। हालांकि उसके बाद उनकी जिंदगी में ऐसा पल आया जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया। उनके बड़े बेटे राहुल सूद का निधन हो गया। राहुल अपनी मां के घर के पास ही रहते थे और उनका पूरा ख्याल रखते थे। वहीं राहुल के दोनों छोटे भाई- श्रवण और विदुर अमेरिका और लंदन में रहते थे।

कैसे हुआ था निधन?

2021 में कामिनी जी के जन्म की 94वीं सालगिरह से पहले राहुल को कोरोना हो गया और वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। राहुल की मौत के बाद कामिनी पूरी तरह टूट गईं। उसके बाद उन्हें उम्र संबंधी बीमारियों ने घेर लिया और उनकी दुनिया बदल गई। राहुल के जाने के बाद उनके छोटे बेटे विदुर ने लंदन छोड़ दिया और मां का ख्याल रखने के लिए मुंबई लौट आए, लेकिन राहुल की याद कामिनी को अक्सर सताती है।

