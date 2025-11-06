Sulakshana Pandit Death: इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका, 71 साल की उम्र में सिंगर और एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित का निधन

संक्षेप: सुलक्षणा पंडित ने 70 और 80 के दशक में अपनी दमदार एक्टिंग और अपनी मधुर आवाज के चलते दर्शकों के दिलों पर राज करती थीं। सुरक्षणा का जन्म साल 1954 में हुआ था। उनका नाता एक प्रतिष्ठित संगीत घराने से था।

Sulakshana Pandit Death: हिन्दी सिनेमा और संगीत जगत से एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। इंडस्ट्री ने एक और कीमती रत्न को खो दिया। जानी मानी अभिनेत्री और सिंगर सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है। सुलक्षणा ने 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। सुलक्षणा ने गुरुवार को मुंबई के नानावती अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

16 साल से थीं वो बेड रेस्ट पर सुलक्षणा पंडित बीते कई सालों से बीमार चल रही थीं। रिपोर्ट की मानें तो वो पिछले 16 साल से वो बेड रेस्ट पर थीं। वेटरन एक्ट्रेस के निधन से हर कोई सदमे में हैं। सुलक्षणा के निधन की खबर आते ही हर स्टार्स और फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

संगीत घराने से नाता बता दें कि सुलक्षणा पंडित ने 70 और 80 के दशक में अपनी दमदार एक्टिंग और अपनी मधुर आवाज के चलते दर्शकों के दिलों पर राज करती थीं। सुलक्षणा का जन्म साल 1954 में हुआ था। उनका नाता एक प्रतिष्ठित संगीत घराने से था। सुलक्षणा महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की भतीजी थीं। उनके भाई जतिन और ललित भी फेमस संगीतकार हैं।

छोटी उम्र में ही शुरू किया संगीत का सफर सुलक्षणा पंडित ने छोटी सी उम्र से ही अपना संगीत का सफर शुरू कर दिया था। उन्होंने महज 9 साल की छोटी उम्र में ही गाना शुरू किया था। साल 1967 में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र में कदम रखा और जल्द ही अपनी पहचान बनाई। सुलक्षणा को साल 1975 में फिल्म 'संकल्प' के गाने 'तू ही सागर है तू ही किनारा' के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ प्ले बैक सिंगिंग अवार्ड मिला था।