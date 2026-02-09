रमेश और सीमा देव के बेटों को पहचानते हैं आप? अजय देवगन-सलमान के साथ की फिल्में, दूसरे ने जीते अवॉर्ड
60 के दशक के सिनेमा में अपने काम से ऑडियंस को हैरान करने वाले रमेश देव और सीमा देव के दोनों बेटे फिल्मों में एक्टिव हैं। एक ने अजय देवगन, सलमान खान के साथ एक्टिंग की तो दूसरे ने जीते अवॉर्ड्स। जानिए कौन हैं इनके सेलेब्रिटी बेटे।
हिंदी सिनेमा ने कई यादगार जोड़ियां दी हैं जो जिंदगी के अंतिम सफर तक एक साथ रहीं। इनमें एक जोड़ी एक्टर रमेश राव और सीमा राव की भी शामिल है। दोनों ने 50 और 60 के दशक में फिल्मों में काम शुरू किया और अपनी उम्र के अंतिम सफर तक फिल्मों का हिस्सा रहे। दोनों मराठी सिनेमा का भी बड़ा नाम थे। लेकिन हिंदी फिल्मों के किरदारों ने ऑडियंस के दिमागे में इनकी छवि छोड़ दी। सीमा ने कम उम्र में रेखा की सास, हीरो की मां का किरदार निभाया। वहीं रमेश देव फिल्मों में कभी विलेन, पुलिस तो कभी डॉक्टर बने नजर आए। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। खास बात ये थी कि इनके दो बेटे हुए और दोनों ने अपने पेरेंट्स की तरह फिल्मों में ही नाम बनाया। आपने इनके बेटों अजिंक्य और अभिनय देव की फिल्में देखी होंगी।
सीमा देव और रमेश देव की मुलाकात
कम ही लोग जानते हैं कि सीमा देव का असली नाम नलिनी सराफ है। फिल्मों में पहचान बनाने के लिए एक्ट्रेस ने अपना नाम बदल लिया था। कम ही लोगों को पता है कि सीमा और रमेश देव की पहली मुलाकात मुंबई की लोकल ट्रेन में हुई थी। सीमा को नहीं पता था कि जिस शख्स को ट्रेन में वो अपने सामने बैठा देख रही हैं आगे चलकर यही इनके जीवन साथी बनेंगे। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद सीमा और रमेश की कई मुलाकाते हुए और दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। रमेश उसी समय सीमा से शादी करना चाहते थे। लेकिन एक्ट्रेस के घर की मज़बूरी कुछ ऐसी थी कि वो शादी नहीं कर सकती थीं।
चार साल के इंतजार के बाद ऐसे हुई शादी
सीमा घर की अकेली कमाने वाली महिला थीं। वो चाहती थीं कि उनके परिवार के लिए घर ले लिया जाए और उसके बाद वो अपना घर बसाने के बारे में सोचेंगी। सीमा ने चार साल मेहनत की मराठी फिल्मों की तो स्टार बन गई थीं। हिंदी फिल्मों में भी काम मिलने लगा था। जब मां को घर दिला दिया उसके बाद सीमा और रमेश ने शादी की। इस शादी से दोनों के दो बेटे हुए एक्टर अजिंक्य देव जिन्हें आपने गैर जैसी कई फिल्मों में देखा होगा। अजिंक्य ने अपनी मां के साथ फिल्म संसार में भी काम किया था। इस फिल्म में रेखा और राज बब्बर लीड रोल में थे। सीमा ने रेखा की सास और राज बब्बर की मां का किरदार निभाया था। अजिंक्य उनके छोटे बेटे बने थे। ये वही फिल्म थी जिसमें अनुपम खेर भी थी। अनुपम का किरदार घर में लकीर खींच देता है।
सीमा देव के बड़े बेटे
अजिंक्य ने मराठी, तेलुगू के साथ कई हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्हें अजय देवगन की फिल्म गैर और तान्हाजी में देखा गया था। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में अजिंक्य ने एक भ्रष्ट नेता का किरदार निभाया था। हाल में आई फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर में एक्टर को ब्रिज कमांडर के किरदार में देखा जा सकता है।
छोटे बेटे बने डायरेक्टर
दूसरी तरफ अजिंक्य के भाई अभिनय देव ने फिल्ममेकिंग को करियर बनाया। उन्होंने आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म डेली बेली डायरेक्ट की थी जिसके लिए उन्हें खूब तारीफें मिलीं। इस फिल्म के लिए अभिनय ने फिल्मफेयर बेस्ट डायरेक्टर डेब्यू का अवॉर्ड जीता था। इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरीज 24 डायरेक्ट की थी।
