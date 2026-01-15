Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडVeer Pahariya shares cryptic post amid split rumours with Tara Sutaria On Good And Bad time
तारा सुतारिया संग ब्रेकअप की खबरों के बीच वायरल हुआ वीर पहाड़िया का क्रिप्टिक पोस्ट, कहा- 'वक्त बुरा हो या अच्छा, बदलता

तारा सुतारिया संग ब्रेकअप की खबरों के बीच वायरल हुआ वीर पहाड़िया का क्रिप्टिक पोस्ट, कहा- 'वक्त बुरा हो या अच्छा, बदलता

संक्षेप:

हाल ही में वीर नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी में शामिल हुए। वहीं, जब उन्हें शादी में शामिल होने के बाद एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर अकेले लौटते हुए और सीधे अपनी कार की तरफ जाते हुए देखे गए, तो इन अटकलों को और हवा मिली।

Jan 15, 2026 11:28 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। इन दिनों वो प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। बीते दिनों तारा,वीर पहाड़िया संग अपने ब्रेकअप की खबरों को लेकर बीटाउन में चर्चा में रहीं। वीर और तारा के अलगाव की खबरें एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट में हुए कॉन्ट्रोवर्सी के बाद सामने आई। ऐसे में अब ब्रेकअप की खबरों के बीच वीर पहाड़िया ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो खुद के दर्द में होने की बात करते नजर आ रहे हैं। वीर का ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ब्रेकअप की खबरों के बीच वीर ने शेयर किया पोस्ट

वीर पहाड़िया ने तारा सुतारिया के ब्रेकअप की अफवाहों के बीच बुधवार रात को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो अच्छे और बुरे वक्त के बारे में बात करते नजर आए। वीर ने अपनी लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'वक्त बुरा हो या अच्छा, एक ना एक दिन बदलता जरूर है'। वीर का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच रहा है। वीर के इस पोस्ट पर यूजर्स के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। कई लोगों ने कहा कि वीर अपने ब्रेकअप के बाद काफी भावुक महसूस कर रहे होंगे।

तारा के बिना ही नूपुर की शादी में पहुंचे वीर

बता दें कि हाल ही में वीर नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी में शामिल हुए। वहीं, जब उन्हें शादी में शामिल होने के बाद एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर अकेले लौटते हुए और सीधे अपनी कार की तरफ जाते हुए देखे गए, तो इन अटकलों को और हवा मिली। देखने वालों ने तुरंत तारा की गैरमौजूदगी पर ध्यान दिया। बाद में उन्हें अपने भाई शिखर पहाड़िया और एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के साथ देखा गया, जिससे फैंस को और यकीन हो गया कि तारा इस ट्रिप का हिस्सा नहीं थीं।

क्या हुआ था कॉन्सर्ट में

दरअसल, कुछ दिनों पहले मुंबई में सिंगर एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट था, जिसमें तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया भी शामिल हुए थै। वहीं, तारा सुतारिया एपी ढिल्लों के साथ स्टेज पर गई थी और उनके गानों पर परफॉर्म किया। इस दौरान दोनों काफी क्लोज दिखे। इतना ही नहीं उस दौरान उन्होंने तारा को किस भी किया था। वहीं, वीर का रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वायरल में साफ दिखा था कि वीर को ये सब पसंद नहीं आया। ऐसे में अब दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने खूब जोर पकड़ा है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Tara Sutaria toxic

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।