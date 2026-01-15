तारा सुतारिया संग ब्रेकअप की खबरों के बीच वायरल हुआ वीर पहाड़िया का क्रिप्टिक पोस्ट, कहा- 'वक्त बुरा हो या अच्छा, बदलता

संक्षेप: हाल ही में वीर नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी में शामिल हुए। वहीं, जब उन्हें शादी में शामिल होने के बाद एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर अकेले लौटते हुए और सीधे अपनी कार की तरफ जाते हुए देखे गए, तो इन अटकलों को और हवा मिली।

बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। इन दिनों वो प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। बीते दिनों तारा,वीर पहाड़िया संग अपने ब्रेकअप की खबरों को लेकर बीटाउन में चर्चा में रहीं। वीर और तारा के अलगाव की खबरें एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट में हुए कॉन्ट्रोवर्सी के बाद सामने आई। ऐसे में अब ब्रेकअप की खबरों के बीच वीर पहाड़िया ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो खुद के दर्द में होने की बात करते नजर आ रहे हैं। वीर का ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है।

ब्रेकअप की खबरों के बीच वीर ने शेयर किया पोस्ट वीर पहाड़िया ने तारा सुतारिया के ब्रेकअप की अफवाहों के बीच बुधवार रात को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो अच्छे और बुरे वक्त के बारे में बात करते नजर आए। वीर ने अपनी लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'वक्त बुरा हो या अच्छा, एक ना एक दिन बदलता जरूर है'। वीर का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच रहा है। वीर के इस पोस्ट पर यूजर्स के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। कई लोगों ने कहा कि वीर अपने ब्रेकअप के बाद काफी भावुक महसूस कर रहे होंगे।

तारा के बिना ही नूपुर की शादी में पहुंचे वीर बता दें कि हाल ही में वीर नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी में शामिल हुए। वहीं, जब उन्हें शादी में शामिल होने के बाद एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर अकेले लौटते हुए और सीधे अपनी कार की तरफ जाते हुए देखे गए, तो इन अटकलों को और हवा मिली। देखने वालों ने तुरंत तारा की गैरमौजूदगी पर ध्यान दिया। बाद में उन्हें अपने भाई शिखर पहाड़िया और एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के साथ देखा गया, जिससे फैंस को और यकीन हो गया कि तारा इस ट्रिप का हिस्सा नहीं थीं।