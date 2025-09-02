Vash Level 2 Box Office Collection Day 7 Janki Bodiwala Movie Covers its Budget in 6 Days Box Office: 'वश लेवल-2' ने सिर्फ 6 दिन में निकाली लागत, 'शैतान' के ऑरिजनल पार्ट की सीक्वल है फिल्म, Bollywood Hindi News - Hindustan
Vash Level 2 Box Office: अजय देवगन की फिल्म 'शैतान' जिस गुजराती फिल्म का रीमेक थी, अब उसी मूवी के सीक्वल 'वश लेवल-2' को हिंदी में रिलीज कर दिया गया है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 06:01 AM
Vash Level 2 box office: गुजराती फिल्म 'वश लेवल-2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। यह वही फिल्म है जिसके पहले पार्ट की तर्ज पर अजय देवगन और आर.माधवन की फिल्म 'शैतान' बनी थी। 'वश' का पहला पार्ट जहां सिर्फ गुजराती में रिलीज हुआ था, वहीं इसका पार्ट-2 मेकर्स ने हिंदी में भी रिलीज कर दिया है। कृष्णदेव यागनिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म को IMDb पर 8.1 रेटिंग मिली हुई है और अगर आपने 'शैतान' देखी है तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पहले पार्ट में खत्म हुई थी।

महज 6 दिन में निकाल ली लागत और..

महज 8 करोड़ रुपये की लागत में बनी यह फिल्म अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ 59 लाख रुपये कमा चुकी है। यानि महज 6 दिन में यह मूवी लगभग अपनी लागत निकाल चुकी है और अब 7वें दिन से बॉक्स ऑफिस पर प्रॉफिट जोन में भी कदम रखेगी। पहले ही दिन फिल्म की कमाई 1 करोड़ 30 लाख रुपये रही थी। दूसरे और तीसरे दिन इसने 90 लाख रुपये कमाए और फिर चौथे और पांचवें दिन फिल्म की कमाई का ग्राफ बढ़कर 1.7 करोड़ और 2.2 करोड़ तक जा पहुंचा।

बिना किसी बड़ी कास्ट के हुआ कमाल

सोमवार को फिल्म की कमाई में 73% की गिरावट देखने को मिली और कमाई महज 59 लाख रुपये रही। बिना किसी बड़ी स्टार कास्ट के यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल कर रही है कि 6 दिन के भीतर अपनी लागत निकाल चुकी है। बता दें कि जब अजय देवगन ने रीमेक फिल्म शैतान बनाई तो वश से सिर्फ एक एक्ट्रेस को लिया, और वह थीं अजय की बेटी का रोल करने वालीं जानकी बोडीवाला। इस रोल के लिए अजय को जानकी के बेहतर कलाकार नहीं मिली। जानकी ने ही ऑरिजनल पहले पार्ट में भी उस लड़की का रोल किया है जो वश में आ जाती है।

shaitaan

