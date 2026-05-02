कॉलेज में क्यों बीमारी खरीदा करता था यह एक्टर? किए हैं ऐसे काम कि सुनकर नहीं होगा यकीन
कोई रैगिंग से बचने के लिए किस हद तक जा सकता है? एक बॉलीवुड एक्टर ने इंटरव्यू में बताया कि वो कॉलेज के दिनों में पैसे देकर किसी बीमार स्टूडेंट से जान बूझकर संक्रमित हो जाया करते थे।
सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 'छिछोरे' से सेक्सा का किरदार तो आपको याद ही होगा। वरुण शर्मा ने यह किरदार बड़ी खूबसूरती से निभाया था। फिल्म में काफी मस्तीखोर और शैतान अवतार में नजर आए की रियल कॉलेज लाइफ फिल्म से काफी अलग रही थी। वरुण शर्मा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वह कॉलेज में रैगिंग से इतने तंग आ गए थे कि इससे बचने के लिए बहुत अनूठे तरीके अपनाने लगे थे। एक खतरनाक तरीका तो उन्होंने खुद इसी इंटरव्यू में बताया था जो वह सिर्फ रैगिंग से बचने के लिए अपनाते थे।
रैगिंग से बचने के लिए खरीदते थे बीमारी
वरुण शर्मा ने बताया कि वह कॉलेज में अपने ग्रुप का 'सेक्सा' नहीं बल्कि 'मम्मी' हुआ करते थे। फुकरे फेम एक्टर ने बताया कि वह रैगिंग से बचने के लिए दूसरे लड़कों से बीमारी खरीद लिया करते थे। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वरुण शर्मा ने वाकई में कॉलेज के दिनों में रैगिंग से बचने के लिए बीमारी खरीदने का काम किया हुआ है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया, 'मैं अपने ग्रुप का सेक्सा नहीं हुआ करता था, मैं अपने ग्रुप का मम्मी होता था। मैं पांच सौ रुपये में कन्जक्टिवाइटिस (आंख आना) की बीमारी खरीदा करता था।
क्या होती थी बीमारी खरीदने की वजह?
मैं किसी को अगर कन्जक्टिवाइटिस हो जाती थी तो उस लड़के से कहता था कि ये 200 रुपये का मेरा चेक ले ले। एक बार डील पक्की होने के बाद वरुण अपने उस दोस्त की आंख में साइड में उंगली छुआकर अपनी आंख में मल लिया करते थे। इससे वरुण शर्मा को भी वही बीमारी हो जाया करती थी। वरुण शर्मा ने कहा- मैं कन्जक्टिवाइटिस दूसरे की आंख से लेकर अपनी आंख में डाल लिया करता था। फिर मुझे भी कन्जक्टिवाइटिस हो जाता था। इसके आधार पर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो।
क्या था हॉस्पिटल में भर्ती होने का फायदा?
वरुण शर्मा ने कहा कि अगर आप 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे तो आपकी वो 4 दिन रैगिंग नहीं होगी। वरुण शर्मा की इस नायाब लेकिन खतरनाक तरकीब पर लोगों का रिएक्शन मिला जुला था। किसी ने इस तरीके को बुरा भला कहा तो किसी ने कहा कि रैगिंग की वजह से स्कूल कॉलेज में बच्चों को किन हदों से गुजरना पड़ता है। बता दें कि 'छिछोरे' मूवी को बनाने में तकरीबन 70 करोड़ रुपये खर्च हुए थे और इस फिल्म ने 215 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करके मेकर्स को मालामाल कर दिया था।
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