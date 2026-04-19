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सलमान खान के सामने डांस करने से घबराए वरुण धवन, कहा- 'भारत के सबसे बड़े कुंवारे के बगल में...'

Apr 19, 2026 05:21 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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हाल ही में 'है जवानी तो इश्क होना ही है' का पहला गाना 'ब्याह करवा दो जी' रिलीज हुआ है। इस गाने की बज के बीच वरुण ने सोशल मीडिया पर एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है, जो सभी का ध्यान खींच रहा है।

सलमान खान के सामने डांस करने से घबराए वरुण धवन, कहा- 'भारत के सबसे बड़े कुंवारे के बगल में...'

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन उन स्टार्स में हैं जो अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखते हैं। अपने करियर में वरुण ने कई शानदार फिल्में दी हैं। ऐसे में इन दिनों वरुण अपनी अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना ही है' को लेकर सुर्खियों बने हुए हैं। इस फिल्म में वरुण के साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर लीड रोल में हैं। ये फिल्म के रिलीज के लिए तैयार है। हाल ही में 'है जवानी तो इश्क होना ही है' का पहला गाना 'ब्याह करवा दो जी' रिलीज हुआ है। इस गाने की बज के बीच वरुण ने सोशल मीडिया पर एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है, जो सभी का ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो में सुपरस्टार सलमान खान की झलक देखने को मिल रही है, जिसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं।

सलमान संग वरुण ने शेयर किया वीडियो

वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'है जवानी तो इश्क होना ही है' के सेट से 'व्याह करवा दो जी' गाने की शूटिंग के पीछे के कुछ खास पल (BTS) वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सलमान खान को सेट पर गाने का रिव्यू करते हुए देखा जा सकता है। इसे शेयर करते हुए वरुण ने बेहद मजेदार कैप्शन लिखा है, 'भारत के सबसे बड़े कुंवारे के बगल में डांस करने में हमेशा घबराहट होती है #vyahkarwadoji bts।' इस वीडियो में सलमान के साथ निर्देशक डेविड धवन और मनीष पॉल की झलक भी देखने को मिल रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन रहे हैं।

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डेविड संग इन फिल्मों में किया काम

बता दें कि डायरेक्टर डेविड धवन के साथ सलमान खान के काफी अच्छे संबंध हैं। बतौर एक्टर सलमान ने डेविड के डायरेक्शन में बनीं 'जुड़वा' और 'मुझसे शादी करोगी' जैसी कई कल्ट कॉमेडी फिल्मों में काम किया है। ऐसे में दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद ये चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या सलमान फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में कैमियो रोल में नजर आ सकते हैं।

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क्या कृति-वरुण संग आएंगी नजर?

Mid Day की रिपोर्ट के अनुसार, कृति सेनन और वरुण धवन ने हाल ही में एक जबरदस्त डांस नंबर शूट किया है, जो फिल्म के पोस्ट-क्रेडिट सीन में दिखाई देगा; इसे 'बड़ा फिनाले' बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक, कृति और वरुण ने 16 अप्रैल को मुंबई के Santacruz में स्थित 'Eve' नाम के एक रेस्टोरेंट में यह डांस नंबर शूट किया था। कृति को इस प्रोजेक्ट में शामिल करना एक बेहतरीन फैसला था, खासकर इसलिए क्योंकि फिल्म 'दिलवाले' और 'भेड़िया' में वरुण के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री बेहद शानदार रही है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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