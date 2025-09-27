varun dhawan reaction on his film sunny sanskari ki tulsi kumari clash with kantara chapter 1 कांतारा से डर तो नहीं लग रहा…? फैन के इस सवाल पर वरुण धवन ने दिया मजेदार जवाब, फिल्मों का हो रहा है क्लैश, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडvarun dhawan reaction on his film sunny sanskari ki tulsi kumari clash with kantara chapter 1

कांतारा से डर तो नहीं लग रहा…? फैन के इस सवाल पर वरुण धवन ने दिया मजेदार जवाब, फिल्मों का हो रहा है क्लैश

वरुण धवन की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बॉक्स ऑफिस पर ऋषभ शेट्टी की कांतारा के प्रीसीक्वल से टकरा रही है। इस बॉक्स ऑफिस क्लैश पर अब वरुण धवन ने अपना रिएक्शन दिया है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 03:21 PM
share Share
Follow Us on
कांतारा से डर तो नहीं लग रहा…? फैन के इस सवाल पर वरुण धवन ने दिया मजेदार जवाब, फिल्मों का हो रहा है क्लैश

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस एक्साइटेड है। फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर के अलावा सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, अक्षय ओबेरॉय और मनीष पॉल भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे। हल्की-फुल्की कॉमेडी और रोमांस से भरपूर यह कहानी दो जोड़ों के इर्द-गिर्द घूमती है। खास बात ये है कि जिस दिन वरुण की ये फिल्म आ रही है उसी दिन कन्नड़ फिल्म कांतारा रिलीज हो रही है। दोनों फिल्मों के क्लैश पर वरुण धवन ने रिएक्शन दिया है।

वरुण धवन का रिएक्शन

2 अक्टूबर को ही ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 रिलीज हो रही है। पहली फिल्म को मिली जबरदस्त सफलता के बाद फैंस प्रीसीक्वल का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में दो बड़ी फिल्मों के बीच की टक्कर किसी एक प्रोड्यूसर के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती है। अब इस बीच वरुण धवन ने दो फिल्मों की टक्कर पर अपना रिएक्शन दिया है। सोशल मीडिया पर जब एक फैन ने वरुण से पूछा, “कांतारा से डर नहीं लग रहा?” तो वरुण ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया, “रिलीज डेट तो प्रोडक्शन वाले सेट करते हैं। हम बस अपनी फिल्म पर मेहनत कर रहे हैं और लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2 अक्टूबर को सब लोग हंसते-मुस्कुराते और सेलिब्रेट करते नजर आएंगे।”

बेबी जॉन के फ्लॉप होने पर कही ये बात

यहीं नहीं, वरुण ने अपनी पिछली फिल्म ‘बेबी जॉन’ की फ्लॉप को भी बेबाकी से स्वीकार किया। उन्होंने कहा, ‘हां यार, नहीं चली। सबने बहुत मेहनत की थी। इसीलिए सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की स्क्रिप्ट पूरी तरह नई है। उम्मीद है इस बार आपको खूब मजा आएगा’। अब दोनों फिल्मों का इंतजार हो रहा है।

Varun Dhawan Janhvi Kapoor Kantara

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।