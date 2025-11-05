Hindustan Hindi News
बॉर्डर 2 से वरुण धवन का पहला लुक रिलीज, एक्टर को सिपाही रूप में देख फैंस बोले- 1000 करोड़ लोडिंग

बॉर्डर 2 से वरुण धवन का पहला लुक रिलीज, एक्टर को सिपाही रूप में देख फैंस बोले- 1000 करोड़ लोडिंग

संक्षेप: बॉर्डर 2 से वरुण धवन का पहला लुक रिलीज हो गया है। वरुण और मेकर्स दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्टर रिलीज किया है। वरुण ने इसके साथ ही अपने किरदार की डिटेल भी दी है।

Wed, 5 Nov 2025 01:20 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बॉर्डर 2 की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म से अब बुधवार को वरुण धवन का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है। पोस्टर रिलीज होते ही छा गया है। इस पोस्टर में वरुण ने सोल्जर की यूनिफॉर्म पहनी है। उनके हाथ में बंदूक है और चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन ने फैंस का दिल जीत लिया है।

कैसा है पोस्टर

पोस्टर शेयर कर वरुण ने लिखा, ‘देश का फौजी, होशियार सिंह दहियां’। वहीं टी सीरीज ने वरुण का पोस्टर शेयर कर लिखा, ‘बॉर्डर उसका फर्ज है और भारत उसका प्यार। बॉर्डर 2 रिलीज हो रही है 23 जनवरी 2026 को।’

लोगों के रिएक्शन

इस पोस्ट पर लोगों के खूब कमेंट्स आ रहे हैं। एक ने लिखा कि वाह क्या पोस्टर है। क्या शानदार इंट्रोडक्शन है। एक ने लिखा, 1000 करोड़ लोडिंग, सुपर ब्लॉकबस्टर। इस फिल्म को देखने के लिए बेताब हूं। एक ने लिखा कि यह काफी जबरदस्त फिल्म होने वाली है।

बॉर्डर 2

बता दें कि बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मेधा राणा, सोनम बाजवा और मोना सिंह भी हैं। फिल्म को भूषण कुमार, जे पी दत्ता, निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं।

इससे पहले जो बॉर्डर फिल्म आई थी वो 1997 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म में सनी देओल के साथ सुनील शेट्टी,जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सर भी थे। वह 1997 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।

