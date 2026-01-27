वरुण धवन को मेट्रो में स्टंट करने पर पड़ी फटकार, ट्रोल बोले- करवा ली बेइज्जती? देखें क्या कर रहे थे
वरुण धवन ने रीसेंटली मुंबई मेट्रो से ट्रैवल का एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें स्टंट करना उन्हें भारी पड़ गया। मुंबई मेट्रो कॉरपोरेशन ने वरुण को सख्त चेतावनी दी है कि ऐसा ना करें वरना सजा हो सकती है।
बॉर्डर 2 एक्टर वरुण धवन एक वीडियो के चलते कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए हैं। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर ये वीडियो शेयर किया था जिसमें वह मेट्रो में पुलअप्स करते दिख रहे थे। अब महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वरुण के इस वीडियो पर वॉर्निंग जारी की है। साथ ही वरुण धवन का नाम लेते हुए लिखा है कि मुंबई मेट्रो में ये सब ट्राई ना करें। यह भी चेतावनी दी है कि मेट्रो में ऐसे स्टंट्स करने पर सजा हो सकती है।
मेट्रो से बॉर्डर 2 देखने जा रहे थे वरुण
वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर 2 बीती 23 जनवरी को रिलीज हुई है। प्रमोशन स्ट्रैटजी के तहत वरुण ने एक वीडियो बनाया जिसमें वह ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो से फिल्म देखने जा रहे थे। वरुण ने अपने फैन्स से पूछा था कि गेस करें कि वह किस थिएटर जा रहे हैं। मेट्रो के अंदर वरुण लोगों से बातचीत कर रहे थे साथ ही पुलअप्स करते भी दिखे। अब Official mmmocl ने वीडियो पर वरुण को सख्त लहजे में चेताया है।
डिसक्लेमर के साथ होना चाहिए था वीडियो
महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वीडियो के साथ लिखा है, यह वीडियो डिसक्लेमर के साथ आना चाहिए जैसे कि आपकी फिल्मों में होता है। वरुण धवन- महा मुंबई मेट्रो में यह जरा भी ट्राई ना करें। हम समझते हैं कि मेट्रो में दोस्तों के साथ हैंगआउट करना बढ़िया है पर वो ग्रैब हैंडल्स लटकने के लिए नहीं हैं। इस तरह की हरकतें एक्ट 2002 के अंतर्गत सजा दिला सकते हैं। पैनल्टी के साथ अगर मामला गंभीर है तो जेल भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों हैंग आउट कीजिए पर वहां मत लटकिये। महा मुंबई मेट्रो में जिम्मेदारी के साथ ट्रैवल कीजिए।
लोगों ने उड़ाया वरुण का मजाक
इस वीडियो पर कई तरह के कमेंट्स दिख रहे हैं। एक ने लिखा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सम्मान के हकदार हैं, इसे हाइलाइट करने के लिए शुक्रिया। एक कमेंट है, यह जागरूकता बहुत जरूरी थी। बहुत अच्छे टीम। एक ने लिखा है, वरुण पर एक्शन लो। एक और ने लिखा है, वरुण की तरफ से अच्छा रिमाइंडर है। मेट्रो सेफ्टी जरूरी है। एक ने लिखा है, करवा ली बेइज्जती।
