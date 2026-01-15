बॉर्डर 2 की ट्रोलिंग का वरुण धवन ने दिया दिल छूने वाला जवाब, मजाक उड़ाने वाले भी कर रहे तारीफ
वरुण धवन की एक्टिंग का भले ही कोई मजाक उड़ाए लेकिन बतौर इंसान उनकी तारीफ ज्यादातर लोग करते हैं। बॉर्डर 2 के गाने के बाद उन पर कई सारे मीम्स बन रहे हैं, अब वरुण ने इस ट्रोलिंग पर भी कुछ ऐसा जवाब दिया कि लोग इम्प्रेस हो गए।
बॉर्डर 2 के गाने संदेशे आने के बाद वरुण धवन पर खूब मीम्स बन रहे हैं। खास तौर पर उनकी स्माइल की नकल करते हुए लोग फनी रील्स बना रहे हैं। अब वरुण ने अपना मजाक उड़ाने वालों को बड़े पॉजिटिव तरीके से जवाब दिया है। एक लाइव सेशन में वरुण ने इस बात का जिक्र किया। साथ ही सिखाया भी कि उनकी तरह एक तरफ मुंह तिरछा करके कैसे हंसा जा सकता है। वरुण खुश भी हुए कि पूरा इंडिया हंस रहा है।
वरुण ने सिखाई हंसने की ट्रिक
वरुण धवन मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 का हिस्सा हैं। मूवी के कुछ गाने रिलीज हो चुके हैं। घर कब आओगे गाने में वरुण की एक्टिंग और फेशियल एक्सप्रेशंस की खूब ट्रोलिंग हुई। वह इससे परेशान नहीं हुए बल्कि खुशी जताई कि पूरा देश ही स्माइल कर रहा है। वरुण बुधवार को बॉर्डर 2 के प्रमोशंस के लिए जा रहे थे। उनके साथ सिंगर विशाल मिश्रा थे। रास्ते में उन्होंने इंस्टा लाइव किया। वरुण ने फैन्स से बातचीत की, उनके मैसेज का जवाब दिया। इसके बाद विशाल से बोले, 'मुझे पता है कि मेरी स्माइल ट्रेंड कर रही है।' इसके बाद दोनों हंसने लगे। वरुण ने विशाल से कहा कि उनकी तरह स्माइल करके दिखाएं। फिर सिखाया कि कैसे हंसते हैं। वरुण बोले, 'पहले पूरा स्माइल और फिर एक को गिरा दो।' वरुण करके दिखाते हैं।
लोग कर रहे तारीफ
इसके बाद वरुण किसी कमेंट के जवाब में बोले, नहीं-नहीं मैं हमेशा हंसता और खुश रहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान खुश रहता है मेरे साथ। X पर वरुण का ये वीडियो शेयर किया गया है। अब उनकी एक्टिंग की बुराई करने वाले भी तारीफ कर रहे हैं। एक ने लिखा है, दिल का अच्छा है वरुण, हमेशा अच्छी वाइब्स आती हैं। साथ ही मैं अभी भी बोलता हूं कि वह बढ़िया एक्टर है, बस उसकी खराब स्क्रिप्ट सिलेक्शन से दिक्कत है। एक ने लिखा है, कितनी भी ओवरएक्टिंग कर ले लेकिन वरुण से मुझे नफरत नहीं हो सकती। एक ने कमेंट किया है, मुझे इनकी ये चीज बहुत पसंद है। एक कमेंट है, तारीफ के काबिल है कि इन सबको कितने स्पोर्टिव तरीके से लिया।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।