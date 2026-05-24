वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' इस OTT प्लेटफार्म पर होगी स्ट्रीम, जानिए कब दे सकती है दस्तक
वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है थिएटर रिलीज के बाद इस OTT प्लेटफार्म पर स्ट्रीम की जाएगी। जानिए इस फिल्म को आप OTT प्लेटफार्म पर देख पाएंगे। वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं।
वरुण धवन इन दिनों अपनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के लिए खबरों में बने हुए हैं। फिल्म का डायरेक्शन डेविड धवन ने किया है। मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं। हाल में फिल्म का ट्रेलर सामने आया था और अब फिल्म की रिलीज का इंतजार हो रहा है। लेकिन फिल्म के थिएटर तक पहुंचने से पहले इसके OTT स्ट्रीमिंग की डिटेल्स सामने आ गई है। जानिए ये फिल्म OTT के किस प्लेटफार्म पर और कब देखी जा सकेगी।
OTT के इस प्लेटफार्म पर आएगी फिल्म
है जवानी तो इश्क होना है 5 जून 2026 को थिएटर पर दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म के प्रमोशनल मटेरियल के हिसाब से फिल्मथिएटर रिलीज के बाद जी 5 पर स्ट्रीम होगी। लेकिन मेकर्स ने अभी तक डिजिटल प्रीमियर डेट का एलान नहीं किया है। लेकिन अभी तक के सेट पैटर्न के हिसाब से कोई भी फिल्म थिएटर रिलीज के 45 से 60 दिनों के अंदर ही OTT पर पहुंच जाती है। ऐसे में ये जाना जा रहा है कि वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है 15 से 30 जुलाई के अंदर जी 5 पर प्रीमियर हो सकती है।
फिल्म की कहानी
फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का हाल में ट्रेलर रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी लीड किरदार जस की जिंदगी में घरवाली और बाहरवाली के बीच फंसी हुई है। जस को बच्चा चाहिए लेकिन उसकी पत्नी बानी (मृणाल ठाकुर) मां नहीं बन सकती। दोनों तलाक की अर्जी देते हैं। जस लंदन जाता है और उसकी मुलाकात प्रीत (पूजा हेगड़े) से होती है। दोनों में प्यार होता है और जैसे ही कहानी आगे बढ़ने वाली होती है बानी वापस जस की जिंदगी में आ जाती है। बानी और प्रीत दोनों ही जस के अच्छे की मां बनने वाली हैं। दोनों एक ही बिल्डिंग में रह रही हैं। एक ही हॉस्पिटल में दोनों की डिलीवरी होती है। फिल्म को और ज्यादा कंफ्यूजिंग करने के लिए मौनी रॉय, मनीष पॉल, जिमी शेरगिल जैसे एक्टर नजर आएंगे।
लीगल नोटिस
बता दें, फिल्म को लेकर विवाद भी चल रहा है। फिल्म प्रोड्यूसर वासु भगनानी ने फिल्म के गाने ‘चुनरी चुनरी’ को लेकर ‘है जवानी तो इश्क होना है’ के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा हुआ है। हाल में वासु भगनानी ने ये भी आरोप लगाया गया कि उन्हें बिना जानकारी दिए मेकर्स ने फिल्म में वो गाना इस्तेमाल किया है जिसके राइट्स उनके पास है। मामला अभीचल रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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