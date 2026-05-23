वरुण के बारे में बात करते हुए रो पड़े पिता डेविड धवन, बेटे ने ऐसे संभाला
वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के ट्रेलर लॉन्च इवेंट से एक बेहद इमोशनल पल सामने आया। अपने बेटे के बारे में बात करते हुए वरुण धवन के पिता डेविड धवन रो पड़े। वरुण धवन ने पिता की बात सुन उन्हें गले से लगाया।
वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना ही है का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। ट्रेलर लॉन्च के इवेंट पर फिल्म की कास्ट समेत फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन भी पहुंचे। ट्रेलर लॉन्च इवेंट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वरुण धवन के बारे में बात करते हुए डेविड धवन इमोशमल होकर रो पड़े। अपने पिता को रोता देख वरुण धवन ने उन्हें गले से लगाया और उनके माथे पर किस की।
वरुण के बारे में बात करते हुए इमोशनल हुए डेविड धवन
डेविड धवन का ये वीडियो वीरेंद्र चावला के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है। वीडियो में डेविड धवन के साथ उनके बेटे वरुण धवन बैठे नजर आ रहे हैं। डेविड धवन कहते हैं, “एक पिता के तौर पर बताऊं तो हर किसी का वरुण धवन जैसा बेटा होना चाहिए।” अपनी बात पूरा करते ही डेविड धवन रो पड़ते हैं।
पिता को रोता देख वरुण धवन ने ऐसे संभाला
पिता को रोता देख वरुण धवन पिता की पीठ सहलाते हैं और कहते हैं मेरे और रोहित जैसा। इसके बाद वरुण धवन को साइड हग करते हैं और उनके माथे पर साइड में किस करते हैं। वरुण धवन और डेविड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों के लिए रिएक्शन भी आ गए हैं। एक यूजर ने लिखा- एक पिता जब गर्व महसूस करता है तो ऐसा ही होता है। एक यूजर ने लिखा- वीडियो देखकर अच्छा लगा। बहुत सारे यूजर्स ने वीडियो पर हार्ट इमोजी बनाया है।
वायरल वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
है जवानी तो इश्क होना है कि बात करें तो फिल्म को वरुण धवन के पिता डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में वरुण धवन के साथ पूजा हेगड़े, मनीष पॉल, मृणाल ठाकुर, मौनी रॉय, राकेश बेदी और जिमी शेरगिल जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
कब रिलीज हो रही है वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है'
वरुण धवन की फिल्म का जब टीजर रिलीज हुआ था तो उसको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। दरअसल, टीजर में एआई बच्चों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद लोगों ने कहा था कि ये कितना नकली लग रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वरुण धवन की ये फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों के बीच अपना जादू कर पाएगी या नहीं?
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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