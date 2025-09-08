Varun Dhawan dances with dog Janhvi Kapoor Comments on viral Video वरुण धवन ने उतारी इस कुत्ते की नजर, बताया बेस्ट डांस पार्टनर, वीडियो पर आया जाह्नवी का यह कमेंट, Bollywood Hindi News - Hindustan
वरुण धवन ने उतारी इस कुत्ते की नजर, बताया बेस्ट डांस पार्टनर, वीडियो पर आया जाह्नवी का यह कमेंट

वरुण धवन ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह अपने कुत्ते की नजर उतारते और उसके साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में जाह्नवी कपूर को टैग करते हुए एक्टर ने उसे बेस्ट डांस पार्टनर बताया है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 06:26 AM
बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। फिल्म में वरुण के अलावा एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और सान्या मल्होत्रा अहम किरदार निभाती नजर आएंगी। फिल्म का गाना 'बिजुरिया' हाल ही में रिलीज कर दिया गया है और धूम मचा रहा है। इसी गाने पर वरुण धवन ने अपने डॉगी के साथ एक रील बनाई है जिसमें वह कहीं उसकी नजर उतारते दिख रहे हैं तो कहीं उसके साथ डांस करते दिख रहे हैं।

कुत्ते को बताया बेस्ट डांस पार्टनर

बिजुरिया सॉन्ग साल 1999 में आई एल्बम मौसम का गाना है जिसे सोनू निगम ने गाया था। अब वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म के लिए इसे रीमेक किया गया है। वरुण धवन ने इस रीमेक सॉन्ग पर अपने डॉगी के साथ रील बनाकर पोस्ट की है और कैप्शन में लिखा, "सबसे बेस्ट डांस पार्टनर मिल गया है। सॉरी जाह्नवी कपूर।" मालूम हो कि वरुण धवन के पास एक बीगल डॉग है जिसकी तस्वीरें और वीडियो वह पहले भी कई बार अपनी इंस्टा पोस्ट और स्टोरी में साझा कर चुके हैं।

पोस्ट पर आया जाह्नवी का कमेंट

वरुण धवन ने जो इंस्टा रील पोस्ट की है उसमें वह सोफा पर बिठाकर अपने डॉगी की नजर उतार रहे हैं और बाद में उसको गोद में लेकर उसके साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। वरुण धवन को अपने डॉगी के साथ घर के बाहर डांस करते भी देखा जा सकता है। वरुण धवन की इस पोस्ट पर जाह्नवी कपूर ने कमेंट किया- वो सब ठीक है लेकिन तुम्हारी टोपी के साथ कुछ दिक्कत है। दरअसल जाह्नवी उस टोपी का मजाक उड़ा रही थीं जो वीडियो में वरुण धवन ने पहनी है। इस पर वरुण ने जवाब दिया- तुम जाकर अपनी शुगर फ्री आइस क्रीम खाओ।

फैन ने किया जाह्नवी का बचाव

जाह्नवी कपूर का बचाव करते हुए उनके एक फॉलोअर ने कमेंट किया, "वरुण भाई अगर आप पारले-जी बिस्किट चाय मैं डिप करके खा सकते हो वो भी 38 की उम्र में, तो जाह्नवी कपूर भी कभी कभी नैचुरल मलाई आइस क्रीम खा सकती हैं। कभी-कभी शुगर डिटॉक्स भी जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स के साथ।" वरुण धवन के इस वीडियो पर करण जौहर ने हंसने वाले इमोजी बनाए हैं तो वहीं मौनी रॉय ने कमेंट सेक्शन में मस्ती लिखकर हर्ट इमोजी बनाए हैं। बता दें कि वरुण-जाह्नवी की फिल्म थिएटर्स में 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है।

