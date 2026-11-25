Varanasi Postponed: पोस्टपोन होगी 'वाराणसी' मूवी? राजामौली के हाई स्टैंडर्ड्स बने वजह!
एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। लेकिन आपको इसकी रिलीज के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है।
दर्शकों को 'मगधीरा', 'बाहुबली' और 'RRR' जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की रिलीज डेट अभी तक 7 अप्रैल 2027 बताई जा रही थी, लेकिन अब खबर है कि इसकी रिलीज डेट टाली जा सकती है। हालांकि अभी तक मेकर्स की तरफ से फिल्म को पोस्टपोन किए जाने के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन इस बीच जो अपडेट इस मूवी के बारे में अवेलिबल हैं, वो जान लीजिए।
इस वजह से लेट हो सकती है फिल्म
साउथ से सुपरस्टार एक्टर महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे सितारों से सजी फिल्म 'वाराणसी' के अनाउंसमेंट वीडियो ने ही लोगों को रोमांच से भर दिया था। फिल्म की कहानी कई टाइम जोन्स में ट्रैवल करती नजर आ सकती है। राजामौली अपनी फिल्मों की हर डिटेल में परफेक्शन कूट-कूट कर भर देते हैं, और यही वो वजह है जिसके चलते यह मेगाबजट मूवी पोस्टपोन हो सकती है। तेलुगू 360 की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के VFX सीन्स का आउटपुट खुद रिव्यू करने के बाद ही राजामौली इसे रिलीज करना चाहते हैं।
तो पर्दे के पीछे चल क्या रहा है?
यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और राजामौली की फिल्म होने की वजह से दर्शकों की इससे उम्मीदें बहुत ज्यादा है। फिल्म में बड़े स्तर पर VFX और CGI का इस्तेमाल किया गया है। फिल्ममेकर यह पक्का करना चाहते हैं कि टेक्निकल लेवल पर भी यह मूवी दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरे। खबर है कि फिल्म की रिलीज में जल्दबाजी करने की बजाए राजामौली इसमें किए गए टेक्निकल काम को अच्छी तरह अपनी कसौटी पर जांचकर और फिर सुधार के बाद ही रिलीज करना चाहते हैं। पिछले दिनों ही रिलीज हुई 'रामायण' ने भी बाकी फिल्मों के लिए बेंचमार्क ऊंचा सेट कर दिया है।
पूरी हो चुकी है फिल्म की शूटिंग
पिछले दिनों ही 'वाराणसी' से जुड़ा यह अपडेट आया था कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म की डबिंग अभी होनी बाकी है और इसी बीच CGI और VFX समेत बाकी चीजों पर काम ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। मेकर्स ने साफ लिखा था कि अगर आपको लगता है कि यह कोई अपडेट नहीं है, तो असली धमाके के लिए आपको इंतजार करना होगा। बता दें कि राजामौली ने पहली बार प्रभास को लॉन्च किया तो वह इंटरनेशनल स्टार बन गए, फिर उन्होंने राम चरण और जूनियर एनटीआर को मौका दिया। अब वह पहली बार महेश बाबू के साथ एक इंटरनेशनल लॉन्च करने जा रहे हैं।
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