Varanasi Cast Fees: 'वाराणसी' के लिए प्रियंका चोपड़ा की फीस सुन चकरा जाएगा दिमाग, जानें महेश बाबू ने कितना किया चार्ज

Varanasi Cast Fees: फिल्म निर्माता एसएस राजामौली इन दिनों अपनी आगामी मेगास्टार फिल्म 'वाराणसी' को लेकर खूब सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में पहली उन्होंने 'वाराणसी' के लिए पहली बार महेश बाबू के साथ हाथ मिलाया है। मूवी में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में हैं। कल यानी शनिवार को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में भव्य टाइटल लॉन्च इवेंट हुआ, जहां फिल्म के नाम की घोषणा की गई। मूवी का नाम 'वाराणसी' हैं। प्रियंका 'वाराणसी' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। ऐसे में हर कोई प्रियंका, महेश बाबू और मूवी के कलाकारों को दी गई फीस जानने के लिए एक्साइटेड हैं। तो चलिए जानते हैं?

इस फीस के साथ प्रियंका बनीं सबसे महंगी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा पहली बार फिल्ममेकर एसएस राजामौली के साथ 'वाराणसी' में काम करेंगी। पहले इसका नाम SSMB29 रखा गया था। कोईमोई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रियंका ने इस फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपये की फीस मांगी है। ऐसे में अब प्रियंका सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक बन गई हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि प्रियंका ने अपनी फीस बढ़ा दी है।

इतनी थी आलिया और अनुष्का की फीस एसएस राजामौली की 'आरआरआर' में आलिया भट्ट ने 9 करोड़ रुपये लिए थे, जबकि 'बाहुबली' में अनुष्का शेट्टी ने 5 करोड़ रुपये लिए थे। प्रियंका कथित तौर पर दीपिका पादुकोण को पीछे छोड़ देंगी, जो अब तक सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस रही हैं। फिलहाल प्रियंका की फीस को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई।