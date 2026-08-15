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ब्रिटिश अफसर का एक थप्पड़ और फिर बना वंदे मातरम गीत, जानें नेशनल सॉन्ग के पीछे की अनसुनी कहानी

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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लाल किले पर आज पहली बार वंदे मातरम गाया गया है। इस राष्ट्रीय गीत को सबने सुना है, लेकिन आज आपको इस गाने के पीछे का वो किस्सा बताते हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा।

Vande Mataram Song
वंदे मातरम गाना

15 अगस्त को पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार लाल किले पर ‘वंदे मातरम’ गाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संभोधन में यह भी कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार है, जब लाल किले पर 'वंदे मातरम' बजाया गया है। इस गाने को सुनकर हर भारतीय को अपने देश पर गर्व होता है। लेकिन क्या आप इस गाने के पीछे के किस्से के बारे में जानते हैं?

किसने लिखा यह गाना और क्या है इसकी स्टोरी

पहले तो बता दें कि इस गाने को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 15 दिसंबर 1873 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पालकी से घर जा रहे थे। उस वक्त वह बंकिम तब एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। वहीं रास्ते में कुछ ब्रिटिशर्स क्रिकेट खेल रहे थे। कर्नल डफिन को उनकी पालकी का वहां से गुजरना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पालकी को रोका और बंकिम को निकालकर उन्हें पीटा।

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बंकिम ने ऑफिसर के खिलाफ किया केस दर्ज

इसके बाद बंकिम ने उस ऑफिसर के खिलाफ केस कर दिया और कई महीनों तक चली इस लड़ाई के बाद उस ऑफिसर को माफी मांगनी पड़ी थी। अब उस ऑफिसर को ये बात काफी चुभ गई और उसने डिसाइड किया कि वह बंकिम को मारेंगे।

फिर लिखा वंदे मातरम

अब बंकिम ने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा और अगर जाना ही है तो वह कुछ करके जरूर जाएंगे। उन्होंने फिर गाना लिखा वंगे मातरम।

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कब पहली बार गाया वंदे मातरम

वंदे मातरम को पहली बार पब्लिकली रबिंद्रनाथ टैगौर ने गाया था 1896 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के दौरान। 20वीं सदी की शुरुआत तक, खासकर 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान, 'वंदे मातरम' विरोध का एक नारा बन गया था। कई पॉलिटिकल मीटिंग, मार्च और कांग्रेस सेशन के दौरान वंदे मातरम को गाया गया।

वंदे मातरम कब बना नेशनल गाना

24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। यह फैसला 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू होने से दो दिन पहले लिया गया था।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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