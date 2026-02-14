Hindustan Hindi News
इन फिल्मों को हुआ वैलेंटाइन का असली फायदा, बॉक्स ऑफिस नंबर्स हिलाए, कलेक्शन देखिए

Feb 14, 2026 05:05 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
वैलेंटाइन वीक में रिलीज हुई इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने बॉक्स ऑफिस के नंबर्स हिला दिए थे। इन फिल्मों के प्रोड्यूसर को वैलेंटाइन वीक में फिल्में रिलीज करने का जबरदस्त फायदा हुआ था। जानिए इन फिल्मों का बजट और कमाई।

वैलेंटाइन वीक फिल्ममेकर्स के लिए खास होता है। इस हफ्ते में रिलीज हुई फिल्मों की कमाई करने की अधिक उम्मीद होती है। पिछले कुछ सालों में इस हफ्ते को किसी तैयार की तरह मनाया जाता है। इन फिल्मों को प्यार वाले दिन का जबरदस्त फायदा होता है। वैसे तो 14 फरवरी और इसके आस-पास कई फिल्में थिएटर पर पहुंची हैं। लेकिन ये चार फिल्में बॉक्स ऑफिस धमाका कर गई। इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने प्रोड्यूसर को जबरदस्त फायदा पहुंचाया।

छावा
विक्की कौशल की फिल्म छावा ने पिछले साल बॉक्स ऑफिस के नंबर्स हिला दिए थे। 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई फिल्म छावा को 90 से 130 करोड़ के मोटे बजट में बनाया था। इस फिल्म ने अपनी कमाई से प्रोड्यूसर का बैंक बैलेंस आसमान पर पहुंचा दिया। फिल्म ने दुनियाभर में 809 करोड़ की जबरदस्त कमाई की थी। विक्की के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी छावा।

गली बॉय

14 फरवरी 2019 को रिलीज हुई रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय आज भी खास है। इस फिल्म को जोया अख्तर ने 60 से 70 करोड़ के बजट में डायरेक्ट किया था और दुनिया भर में कमाई हुई थी 238 करोड़ की। सुपरहिट थी ये फिल्म।

गली बॉय

जोधा अकबर

ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की फिल्म जोधा अकबर भी वैलेंटाइन वीक में यानी 15 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को 40 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था और कमाई 120 करोड़ से ज्यादा हुई थी। उस समय की बड़ी सफल फिल्मों में से एक थी जोधा अकबर।

गुंडे
रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की फिल्म गुंडे 14 फरवरी 2014 को रिलीज हुई थी।करीब 51 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 130 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। दोनों एक्टर्स की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री जबरदस्त थी।

ओ रोमियो

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो 13 फरवरी 2026 को रिलीज हुई है। इस फिल्म में तृप्ति डिमरी लीड हीरोइन हैं और विशाल भारद्वाज ने डायरेक्शन किया है। फिल्म ने पहले दिन 8।5 करोड़ के साथ शुरुआत की है। अब वीकेंड पर शानदार कलेक्शन की उम्मीद है। फिल्म का बजट 130 करोड़ है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

