AR रहमान के विवादित बयान पर बोले संजय मिश्रा; हमारे देश में शपथ ली जाती है…
वध एक्टर संजय मिश्रा ने एआर रहमान के उस विवादित कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें बॉलीवुड में 8 साल से काम नहीं मिल रहा है। इसकी वजह उन्होंने 'सांप्रदायिक एंगल' और बदलते 'पावर डायनेमिक्स' को बताया था।
वध एक्टर संजय मिश्रा ने हाल ही में म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान के उस विवादित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें बॉलीवुड में 8 साल से काम नहीं मिल रहा है। इसकी वजह उन्होंने 'सांप्रदायिक एंगल' और बदलते 'पावर डायनेमिक्स' को बताया था। जब एआर रहमान के इस बयान पर विवाद तेज हुआ तब म्यूजिक कंपोजर ने सफाई भी दी थी। अब संजय मिश्रा ने एआर रहमान के उस बयान पर कहा कि उन्होंने अपने करियर के दौरान ऐसा कभी नहीं देखा। उन्होंने ये भी कहा कि शाहरुख खान एक मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी मैं और पूरे देशभर के लोग उन्हें प्यार करते हैं।
एआर रहमान के कमेंट पर क्या बोले संजय मिश्रा
टाइम्स नाउ के साथ खास बातचीत में संजय मिश्रा ने कहा, "हमने रहमान को सर-आंखों पर रखा है। उन्हें लगा होगा ऐसा। ये ऐसे ही माहौल है...अपने आप को बनाए रखो कि नमाज पर गड़बड़ हो गया, ये क्यों, वो क्यों..."
संजय मिश्रा बोले- हाजी अली जाता हूं तो झुकता हूं
संजय मिश्रा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, “ज्यादा तर जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरा स्टाफ है, सब मुस्लिम हैं। आज भी हाजी इली जाता हूं तो झुकता हूं। हमारे देश में, भारत मेरा देश है, यहां के वासी मेरे भाई-बहन हैं, ये शपथ ली जाती है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? माहौल की वजह से।”
बता दें, एआर रहमान के बयान पर मचे बवाल के बाद म्यूजिक कंपोजर ने सफाई पेश की थी। उन्होंने कहा था कि भारत देश हमेशा से उनका घर, टीचर और प्रेरणा रहा है। उन्होंने कहा था कि उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था।
