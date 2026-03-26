नीना गुप्ता-संजय मिश्रा की 'वध 2' ओटीटी पर कब और कहां देगी दस्तक, IMDb पर मिली 7.6 रेटिंग
'वध 2' साल 2022 में आई फिल्म 'वध' का सीक्वल है, जिसे दर्शकों से खूब अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इसका निर्देशन भी जसपाल सिंह संधू ने ही किया है। ये फिल्म 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ऐसे में अब थिएटर रिलीज के बाद 'वध 2' ओटीटी पर स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
Vadh 2 OTT Release Date Locked: नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की थ्रिलर फिल्म 'वध 2' को दर्शकों को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इस फिल्म को क्रिटिक्स ही नहीं, बल्कि ऑडियंस के भी शानदार रिव्यू मिले थे। ये फिल्म 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर भी 'वध 2' ने ठीक ठाक कमाई की। ऐसे में अब थिएटर रिलीज के बाद 'वध 2' ओटीटी पर स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए जानते हैं ये फिल्म कब और कहां पर देख सकते हैं।
ओटीटी पर 'वध 2' कब और कहां देखें
'वध 2' साल 2022 में आई फिल्म 'वध' का सीक्वल है, जिसे दर्शकों से खूब अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इसका निर्देशन भी जसपाल सिंह संधू ने ही किया है। वहीं सीक्वल में प्यार और मोहब्बत के साथ बदले और अपराध की कहानी है, और इसे भी काफी पसंद किया गया था। 'वध 2' के ओटीटी रिलीज की बात करें नीना गुप्ता और संजय मिश्रा स्टारर की ये फिल्म 3 अप्रैल से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा। इसे आप मुफ्त में घर बैठे आराम और सुकून के साथ देख सकते हैं।
क्या है 'वध 2' कहानी?
फिल्म 'वध 2' के कास्ट की बात करें संजय मिश्रा, नीना गुप्ता, कुमुद मिश्रा, अमित के सिंह, शिल्पा शुक्ला, योगिता बिहानी अहम किरदार में हैं। फिल्म 'वध 2' की कहानी साल 1994 से शुरू होती है, जब मंजू देवी को डबल मर्डर के आरोप में 28 साल की सजा सुनाई जाती है। फिर कहानी 28 साल आगे बढ़ती है। दिखाया जाता है कि मंजू देवी जेल में बंद है। इस जेल में शंभूनाथ मिश्रा (संजय मिश्रा) गार्ड होते हैं, जो मंजू से बहुत प्यार करता है। इसी से कहानी आगे बढ़ती है और जेल में एक बड़े नेता का भाई केशव भी कैदी है, पर वहां उसका राज चलता है और वह सभी कैदियों के साथ मारपीट करता है। एक दिन केशव की नजर एक महिला कैदी पर पड़ती हैं और नियत खराब हो जाती है। यहीं से कहानी एक अगल मोड़ लेती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 10 करोड़ में बनाया गया था और इसने 3.77-3.83 करोड़ रुपये ही कमाए थे।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।