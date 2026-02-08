नीना गुप्ता ने बताया हिंदी सिनेमा में क्यों नहीं चलते सीक्वल? धुरंधर 2 के बारे में कही ये बात
नीना गुप्ता की फिल्म वध 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। नीना गुप्ता ने वध 2 की रिलीज के बीच इस बारे में बात की कि क्यों भारतीय सिनेमा में सीक्वल्स काम नहीं करते। उन्होंने रणवीर सिंह की धुरंधर 2 को लेकर भी बात की।
नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की फिल्म वध 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म साल 2022 में आई फिल्म वध का सीक्वल है। वध 2 की रिलीज के बीच नीना गुप्ता ने सीक्वल्स को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि क्यों हिंदी सिनेमा में सीक्वल्स काम नहीं कर पाते। साथ ही, नीना गुप्ता ने रणवीर सिंह की धुरंधर 2 को लेकर भी बात की है। उन्होंने बताया कि सीक्वल से फैंस की अपेक्षाएं बहुत होती हैं। वो वही चीज चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टर अपने में कहानी का निष्कर्ष निकाल चुका होता है।
बॉलीवुड में बढ़ रहा सीक्वल कल्चर
टाइम्स नाउ से खास बातचीत में नीना गुप्ता ने कहा कि बॉलीवुड में सीक्वल कल्चर बढ़ता जा रहा है। उनके मुताबिक, फिल्ममेकर्स पहली फिल्म की सफलता को दूसरी फिल्म में नए एलिमेंट्स जोड़ने की कोशिश करते हैं। बॉलीवुड में बनी अधिकांश सीक्वल फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं।
वध के सीक्वल वध 2 के बारे में क्या बोलीं नीना गुप्ता
वध 2 के बारे में बात करते हुए नीना गुप्ता ने कहा कि वध 2 सीक्वल है, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग है। मेकर्स ने लीड जोड़ी वही रखी है और दर्शकों को अलग कहानी दी है। नीना गुप्ता का मानना है कि डायरेक्टर का ये फैसला काफी शानदार था।
क्यों नहीं चलते सीक्वल्स
नीना गुप्ता ने कहा कि उन्होंने देखा कि डायरेक्टर्स सीक्वल में वही जादू बना पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। इसका कारण ये है कि लोगों की उम्मीदें अक्सर बहुत ज्यादा होती हैं। वो वही चीजें चाहते हैं, लेकिन निर्देशक अपने मन में कहानी को पूरा कर चुके होते हैं।
नीना गुप्ता ने रणवीर सिंह की धुरंधर 2 को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, मुझे धुरंधर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। मुझे नहीं पता है कि सीक्वल बनाते वक्त उन्होंने फिल्म के सीक्वल को लेकर क्या सोचा।
