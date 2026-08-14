योगी आदित्यनाथ ने की नाना पाटेकर की तारीफ, बोले- मैं हैरान था कि…
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यूपी पुलिस के एक कार्यक्रम के दौरान एक्टर नाना पाटेकर की तारीफ की। उन्होंने बताया कि नाना पाटेकर ने बिना किसी पब्लिसिटी के किसानों की मदद की है।
उत्तर प्रदेश पुलिस के गीत ‘खाकी का सितारा’ की लॉन्चिंग पर बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर और सिंगर और म्यूजिक कंपोजर शंकर महादेवन ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्टर नाना पाटेकर की तारीफ की । उन्होंने बताया कि नाना पाटेकर ने बिना किसी पब्लिसिटी के किसानों की मदद की है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने की नाना पाटेकर की तारीफ
इस मौके पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने नाना पाटेकर के बारे में बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जब बड़ी संख्या में किसान सुसाइड कर रहे थे, तब नाना पाटेकर किसानों की मदद को आगे आए थे। उन्होंने कहा, "नाना पाटेकर केवल एक एक्टर नहीं हैं, बल्कि उतने ही संवेदनशील इंसान भी हैं। महाराष्ट्र में जब किसान बड़ी संख्या में सुसाइड कर रहे थे, तब जिस व्यक्ति ने मदद का हाथ बढ़ाया वो कोई और नहीं नाना पाटेकर थे।"
नाना पाटेकर से मिलकर हैरान थे योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब पाटेकर किसानों के लिए काम करते हुए उनसे मिलने आए और अपना परिचय दिया, तो उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने कहा, "मैं हैरान था। इतना बड़ा एक्टर किसानों के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये सच है।" उन्होंने कहा नाना पाटेकर ने सब काम बिना किसी पब्लिसिटी या दिखावे के चुपचाप किया।
नाना पाटेकर के साथ यूपी पुलिस ने बनाई थी शॉर्ट फिल्म
सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी बताया कि पाटेकर ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साइबर सिक्योरिटी अभियान में भी एक शॉर्ट फिल्म के जरिए लोगों के बीच जागरुकता बढ़ाने में मदद की। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने शंकर महादेवन की भी तारीफ की। उत्तर प्रदेश पुलिस का गाना ‘खाकी का सितारा’ शंकर महादेवन ने अपनी आवाज से सजाया है।
बता दें, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराध, खासकर डिजिटल अरेस्ट के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए नाना पाटेकर के साथ एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। योगी आदित्यनाथ उसी फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्टर की तारीफ करते नजर आए।
योगी आदित्यनाथ ने शंकर महादेवन की भी की तारीफ
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शंकर महादेवन के गाने के अंदाज में हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। आदित्यनाथ ने कहा, “उनका नाम ही शंकर है और अपने नाम के जैसे ही वे 'डबल शंकर' बन गए हैं। वो शंकर भी हैं और महादेव भी।” योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे गाने का लॉन्च सावन के महीने में हुआ है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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