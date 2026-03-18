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धुरंधर 2 के साथ रिलीज हो रही पवन कल्याण की उस्ताद भगत सिंह, जानें दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग का हाल

Mar 18, 2026 03:26 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Ustaad Bhagat Singh Vs Dhurandhar 2: 19 मार्च का दिन सिनेमा लवर्स के लिए बहुत खास होने वाला है। एक तरफ जहां इस दिन रणवीर सिंह की धुरंधर 2 रिलीज हो रही है। वहीं, दूसरी तरफ साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह भी रिलीज हो रही है। आइए जानते हैं एडवांस बुकिंग में किसने मारी बाजी। 

धुरंधर 2 के साथ रिलीज हो रही पवन कल्याण की उस्ताद भगत सिंह, जानें दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग का हाल

रणवीर सिंह की धुरंधर 2 के साथ-साथ 19 मार्च को साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण सिंह की फिल्म उस्ताद भगत सिंह भी रिलीज हो रही है। रणवीर सिंह की फिल्म जहां एक पैन इंडिया फिल्म है। वहीं, उस्ताद भगत सिंह सिर्फ तेलुगु भाषा में रिलीज हो रही है। सिनेमा लवर्स दोनों ही फिल्मों को लेकर काफी उस्ताहित हैं। आइए जानते हैं एडवांस बुकिंग के मामले में इन दोनों फिल्मों का हाल कैसा है।

उस्ताद भगत सिंह की एडवांस बुकिंग

पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह की एडवांस बुकिंग की बात करें तो पहले दिन की एडवांस बुकिंग में फिल्म ने 7.81 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई की है। sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने 3.13 लाख से ज्यादा टिकट्स बेंचे हैं।

धुरंधर 2 की एडवांस फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग

19 मार्च यानी के फिल्म के आधिकारिक रिलीज के पहले दिन की एडवांस बुकिंग में धुरंधर 2 ने 33.60 करोड़ (ब्लॉक सीट्स के समेत) की कमाई की है। पहले दिन के लिए 7 लाख से ज्यादा टिकट बेंचे जा चुके हैं। 19 मार्च से पहले यानी 18 मार्च को फिल्म के स्पेशल प्रीमियर शोज (पेड) होने हैं। स्पेशल प्रीमियर शोज के लिए फिल्म ने ब्लॉक सीट्स के साथ 47.91करोड़ की कमाई कर ली है।

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पांच भाषाओं में रिलीज हो रही है रणवीर सिंह की धुरंधर 2

धुरंधर 2 पांच भाषाओं- हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु में रिलीज हो रही है। वहीं, पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह सिर्फ तेलुगु भाषा में ही रिलीज हो रही है।

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क्या कहता है बुक माय शो का डेटा

बुक माय शो के डेटा के मुताबिक 669 के (669,000) से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखने में दिलचस्पी रखते हैं। वहीं, पवन कल्याण की उस्ताद भगत सिंह को देखने के लिए 200 के (200,000) से ज्यादा लोग दिलचस्पी रखते हैं।

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उस्ताद भगत सिंह के बारे में

उस्ताद भगत सिंह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में पवन कल्याण मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही श्रीलीला, राशि खन्ना, आर. पार्थिबन, आशुतोष राणा और नवाब शाह जैसे कलाकार नजर आनेवाले हैं।

धुरंधर 2 में नजर आएंगे ये कलाकार

धुरंधर 2 की बात करें तो ये फिल्म साल 2025 में आई धुरंधर का सीक्वल है। धुरंधर और धुरंधर 2 दोनों ही आदित्य धर ने डायरेक्ट की हैं। धुरंधर 2 में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्ता और सारा अर्जुन जैसे कलाकार नजर आनेवाले हैं। धुरंधर 2 में यामी गौतम का स्पेशल अपीरियंस हो सकता है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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