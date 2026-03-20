धुरंधर 2 के आगे चला पवन कल्याण का जादू, पढ़ें उस्ताद भगत सिंह की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Pawan Kalyan Film Box Office Collection: पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म धुरंधर 2 के साथ 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। पवन कल्याण की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
यह धुरंधर 2 के साथ 19 मार्च को सिनेमाघरों में पवन कल्याण की तेलुगु भाषा की फिल्म उस्ताद भगत सिंह सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। धुरंधर 2 जहां हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई है। वहीं, पवन कल्याण की फिल्म सिर्फ तेलुगु भाषा में रिलीज हुई है। पवन कल्याण की फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत हुई है। इतना ही नहीं, तेलुगु भाषा में पवन कल्याण की फिल्म ने पहले दिन धुरंधर 2 से ज्यादा कमाई की है। दूसरे दिन में तेलुगु भाषा में धुरंधर 2 पवन कल्याण की फिल्म आगे चल रही है।
उस्ताद भगत सिंह की पहले दिन की कमाई
उस्ताद भगत सिंह एक एक्शन, कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। sacnilk.com के मुताबिक, उस्ताद भगत सिंह ने पहले दिन 34.75 करोड़ की कमाई की। दूसरे दिन की बात करें तो फिल्म ने शाम 4 बजे तक 4.11 करोड़ की कमाई की है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 38.86 करोड़ (नेट) हो गई है।
धुरंधर 2 की तेलुगु भाषा में कमाई
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 की बात करें तो फिल्म का अबतक का टोटल कलेक्शन (20 मार्च शाम 4 बजे तक) 183.27 करोड़ (नेट) हो गया है। फिल्म ने पहले दिन तेलुगु भाषा में 2.12 करोड़ की कमाई की थी। आज यानी दूसरे दिन फिल्म ने तेलुगु भाषा में 83 लाख की कमाई (शाम 4 बजे तक) की है।
2024 में रिलीज होनी थी उस्ताद भगत सिंह
उस्ताद भगत सिंह की बात करें तो फिल्म में पवन कल्याण के साथ श्रीराम रेड्डी पोलासने, राशि खन्ना, आर. पार्थिबन, आशुतोष राणा, चम्मक चंद्र, एलबी श्रीराम और श्रीलीला जैसे कलाकार नजर आए हैं। पवन कल्याण भगत सिंह की भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म को हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म रिलीज के लिए लंबे वक्त से अटकी थी। पहले ये फिल्म साल 2024 में रिलीज होनी थी। उस वक्त फिल्म इसलिए रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर फिल्म मिस्टर बच्चन की शूटिंग में व्यस्त हो गए थे। इसके बाद उस्ताद भगत सिंह पहले 26 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 19 मार्च 2026 को रिलीज कर दिया गया। तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म उस्ताद भगत सिंह को वाई रविशंकर, नवीन यरनेनी ने मैथरी मूवी मेकर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है।
धुरंधर 2 की कास्ट
धुरंधर 2 की बात करें तो ये एक्शन स्पाई ड्रामा फिल्म है। फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, संजय दत्त, दानिश इकबाल और राज जुत्शी जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। धुरंधर 2 का पहला पार्ट पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुआ था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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