क्यों इतनी एक्ट्रेसेज के क्लोज फ्रेंड हैं ओरी? उर्वशी रौतेला ने बताईं ये गजब की खूबियां
ओरी की कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेज के साथ अच्छी दोस्ती है, लेकिन आखिर उनमें ऐसा क्या है कि डीवाज इतनी जल्दी उन पर भरोसा कर लेती हैं? इस सवाल का जवाब उर्वशी रौतेला ने एक इंटरव्यू में दिया।
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस का हिस्सा रह चुके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रामणि (ओरी) बॉलीवुड एक्ट्रेसेज के सबसे करीबी दोस्त माने जाते हैं। जाह्नवी कपूर से लेकर सारा अली खान और अनन्या पांडे से लेकर सुहाना खान तक की ओरी से पक्की दोस्ती है। अक्सर ये स्टार किड्स ओरी के साथ नजर आ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ओरी में ऐसा क्या है कि वो बॉलीवुड की दर्जनों अभिनेत्रियों के पक्के दोस्त हैं? सोशल मीडिया पर आए दिन नया ट्रेंड सेट करने वाले ओरी से एक्ट्रेसेज की गहरी दोस्ती की वजह उर्वशी रौतेला ने अपने एक इंटरव्यू में बताई।
उर्वशी रौतेला से ओरी की मुलाकात
उर्वशी रौतेला ने पिंकविला के साथ बातचीत में बताया कि उनकी ओरी के साथ दोस्ती दुबई में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान हुई थी। तब ओरी ने एक आफ्टर-पार्टी के दौरान उर्वशी रौतेला की फिल्म 'डाकू महाराज' के एक गाने पर डांस किया था। ओरी ने न सिर्फ बहुत बारीकी से इस डांस की कोरियोग्राफी को समझा था, बल्कि एक्ट्रेस से भी बेहतर डांस किया था। यह रील वायरल हो गई और इस तरह धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। उर्वशी रौतेला ने ओरी को सबसे ईमानदार और वफादार इंसानों में गिना और कहा कि वह उनके साथ बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं।
ओरी क्यों हैं एक्ट्रेसेज के पक्के दोस्त?
उर्वशी रौतेला ने बताया कि ओरी हर बात को खुद तक रखने की कला अच्छी तरह जानते हैं। वह बहुत वफादार इंसान हैं और उनसे कोई भी बात बेहिचक साझा की जा सकती है। वह उन्हें बताई गई हर बात को सिर्फ खुद तक ही रखते हैं। उर्वशी रौतेला ने कहा, "वह बहुत वफादार और ईमानदार दोस्त हैं। मुझे उनकी यह बात सबसे अच्छी लगती है। मैं ओरी के साथ बहुत सेफ फील करती हूं.. मुझे उन पर भरोसा है। उदाहरण के लिए अगर मैं उन्हें कुछ बता दूं तो वह यह बात किसी तीसरे को कभी नहीं बताएगा। यह हम दोनों के बीच की ही बात रहेगी।" उर्वशी ने कहा कि हम सभी को जिंदगी में एक ओरी चाहिए।
उर्वशी रौतेला की अपकमिंग फिल्म
बात वर्क फ्रंट की करें तो साल 2025 में उर्वशी रौतेला फिल्म डाकू महाराज में नजर आई थीं। अपकमिंग फिल्मों की उनकी लिस्ट में अक्षय कुमार स्टारर मूवी 'वेलकम टु द जंगल' शामिल है। यह वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म होगी जिसमें लंबी चौड़ी स्टार कास्ट नजर आने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार, दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडीज, अरशद वारसी और सुनील शेट्टी जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज डेट 26 जून तय की गई है। इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्में सुपरहिट रही हैं और अब इससे भी दर्शकों को काफी उम्मीद है।
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