'इंडियन आइडल' में भावुक हुईं उर्मिला मातोंडकर, जानिए क्यों भर आईं एक्ट्रेस की आंखें
इंडियन आइडल में उर्मिला मातोंडकर हुईं इमोशनल। बताया पुरानी फिल्मों और म्यूजिक से उनका अटैचमेंट।
बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर रियलिटी टीवी शो 'इंडियन आइडल' पर इमोशनल हो गईं। वह 'इंडियन आइडल लेजेंड्स रिटर्न' पर बतौर गेस्ट आई थीं। पुराने गायकों को दोबारा स्टेज पर अपनी जर्नी को जीते और पूरे जोश के साथ परफॉर्म करते देखकर उर्मिला इमोशन्स पर काबू नहीं रख पाईं। उन्होंने इसे टैलेंट, म्यूजिक और 'इंडियन आइडल फैमिली' का मिलन बताया। बता दें कि 'इंडियन आइडल लेजेंड्स रिटर्न' सोनी टीवी और सोनी लिव पर शनिवार और रविवार को प्रसारित हो रहा है। इसमें हिमेश रेशमिया के साथ इंडियन आइडल के 24 पुराने और जाने-माने कंटेस्टेंट्स हिस्सा ले रहे हैं।
शो का हिस्सा बने सभी पुराने महारथी
इंडियन आइडल फैमिली में इस रियलिटी शो के सभी पुराने महारथी शामिल हैं। जिनमें अभिजीत सावंत, अमित सना, सलमान अली, सायली कांबले, ऋषि सिंह, पवनदीप राजन और सलमान अली जैसे चेहरे शामिल हैं। बात उर्मिला मातोंडकर की करें तो इस म्यूजिकल जर्नी में वह खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाईं। उन्होंने भारतीय सिनेमा के आइकॉनिक म्यूजिक और इसे इस मुकाम तक लाने वाले लीजेंड्स की तारीफ की।
क्यों बहुत पर्सनल रही यह मौजूदगी?
उर्मिला मातोंडकर ने अपने खुद के हिंदी सिनेमा के साथ कनेक्शन पर बात करने के अलावा यह भी बताया कि कैसे यह पर्दे पर इमोशन्स को जीवंत करने और इसमें जान फूंकने में अहम भूमिका निभाता है। उर्मिला ने कहा, "इंडियन आइडल लेजेंड्स रिटर्न का हिस्सा बनना मेरे लिए काफी पर्सनल रहा है। हिंदी सिनेमा के जादू को करीब से देखने के बाद मैं जानती हूं कि म्यूजिक किसी फिल्म को कितनी गहराई से बदल सकता है।" उन्होंने कहा कि म्यूजिक किसी पल को खास बना सकता है और कहानी खत्म होने के बाद भी लोगों के दिलों में बस सकता है।
म्यूजिक सीधे दिल तक पहुंचाता है बात
उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि म्यूजिक वो कह जाता है जो कई बार विजुअल्स नहीं कह पाते हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि कई बार जब किसी सीन में कोई खास म्यूजिक बजता है, तो बात सीधे दिल तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि हमारी फिल्मों में म्यूजिक इतना जरूरी है। जब हम उन पुराने सिंगर्स को फिर से स्टेज पर लौटते देखते हैं, तो अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। उर्मिला ने कहा कि पुराने सिंगर्स की आवाजें दर्शकों की यादों का हिस्सा रही हैं और उन्हें फिर से एक साथ देखना एक खूबसूरत रीयूनियन देखने जैसा है।
बता दें कि सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल लेजेंड्स रिटर्न' में जाने-माने गायक और संगीतकार हिमेश रेशमिया मुख्य जज के रूप में नजर आ रहे हैं और शो को आदित्य नारायण होस्ट कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग