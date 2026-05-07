साल 2026 में आएगा फिल्मों के सीक्वल का तूफान, पढ़ें इन मूवीज की रिलीज डेट की पूरी लिस्ट
आज हम आपको उन फिल्मों की लिस्ट के बारे में बताते हैं जिनके सीक्वल साल 2026 में आने वाले हैं। जानें आपकी किस मूवी का सीक्वल और कब आ आ रहा है।
साल 2026 में कई फिल्मों के सीक्वल आ रहे हैं। कुछ रिलीज हो चुकीं और कुछ रिलीज के लिए तैयार हैं। अब हम आपको बताते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनके दूसरे-तीसरे पार्ट रिलीज होने वाले हैं। अब अगर आप भी हैं फिल्मों के शौकीन तो चलिए बताते हैं आपको कि इस साल आपकी फेवरेट मूवीज के सीक्वल कब आ रहे हैं।
हॉन्टेड 3डी ईको ऑफ द पास्ट
विक्रम भट्ट की फिल्म हॉन्टेड 3डी ईको ऑफ द पास्ट आ रही है। फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती, चेतना पांडे, श्रुति प्रकाश, गौरव बाजपयी, प्रनीत भट्ट लीड रोल में हैं। फिल्म 12 जून 2026 को रिलीज होगी।
कॉकटेल 2
दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पैंटी की फिल्म कॉकटेल जो साल 2012 में रिलीज हुई थी, इसका सीक्वल कॉकटेल 2 अब 19 जून 2026 को आ रहा है। कॉकटेल 2 में शाहिद कपूर, कृति सेनन और राधिका मदान लीड रोल में हैं। इस फिल्म के जरिए शाहिद और कृति दूसरी बार काम कर रहे हैं, लेकिन रश्मिका के साथ शाहिद की पहली फिल्म है। इस फिल्म के टीजर और गानें को देख पता चल रहा है कि तीनों की जुगलबंदी साथ में काफी मस्ती करते दिखने वाली है।
वेलकम टू द जंगल
वेलकम फिल्म का तीसरा पार्ट यानी वेलकम टू द जंगल 26 जून 2026 को आ रही है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अरशद वारसी, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस शामिल हैं। इस फिल्म को अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। अहमद इससे पहले बागी 2, बागी 3 और हीरोपंती 2 डायरेक्ट कर चुके हैं।
धमाल 4
धमाल फिल्म का अब चौथा पार्ट आ रहा है धमाल 4 जो 3 जुलाई 2026 को रिलीज होगी। फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा लीड रोल में हैं। इस फिल्म के पहले के सभी पार्ट ने दर्शकों का काफी दिल जीता है।
आवारापन 2
इमरान हाशमी की कल्ट क्लासिक फिल्म आवारापन का दूसरा पार्ट आ रहा है आवारापन 2 जिसमें उनके साथ दिशा पाटनी लीड रोल में हैं। यह फिल्म 14 अग्स्त 2026 को रिलीज होगी। इससे पहले आवारापन का जो पहला पार्ट था उसमें इमरान के साथ श्रेया सरन लीड रोल में थे।
खोसला का घोसला 2
साल 2006 में आई अनुपम खेर, बोमन ईरानी और विनय पाठक की फिल्म खोसला का घोसला 2 अब 28 अगस्त 2026 को रिलीज होगी। खोसला का घोसला का पहला पार्ट तो काफी पसंद किया गया था। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, लेकिन बाद में वर्ड ऑफ माउथ का मूवी को फायदा मिला।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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